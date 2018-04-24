Trump'tan İran'la nükleer anlaşma tepkisi: Çılgınca ve berbat

Washington’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yapılan nükleer anlaşma için “Çılgınca ve berbat; hiçbir zaman yapılmamalıydı” dedi.

Trump, bir-iki ay içinde görüşmeye hazırlandığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Kim Jong Un'u 'çok açık', 'çok onurlu' diye niteleyerek öven Trump, Kuzey Kore liderinin aralarında planlanan zirvenin mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleşmesini istediğini söyledi.

ABD Başkanı ''Onların zirvenin mümkün olduğunca erken yapılmasını istediği bize doğrudan söylendi. Bizce vu dünya için muhteşem bir şey'' diye konuştu.

Washington'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u konuk eden ABD Başkanı Donald Trump, Fransız liderle Oval Ofis'te yapacağı görüşmenin öncesinde açıklamalarda bulundu.

Macron'la İran ile yapılan nükleer anlaşmayı ve Paris İklim Anlaşması'nı değerlendireceklerini söyleyen Donald Trump, "İran anlaşması delice, asla yapılmamış olmaması gereken berbat bir anlaşma. İran füzeler deniyor ve bölgede problemlere neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin nükleer anlaşmanın iptali halinde nükleer programına geri döneceği yönünde açıklamaları hakkında konuşan Trump, "Nükleer programı yeniden başlatmak İran için kolay olmayacak. Eğer yeniden başlatırlarsa daha büyük problemleri olacak" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'ye övgü

ABD Başkanı Donald Trump, bir-iki ay içinde görüşmeye hazırlandığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı.

Kim Jong Un'u 'çok açık', 'çok onurlu' diye niteleyerek öven Trump, Kuzey Kore liderinin aralarında planlanan zirvenin mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleşmesini istediğini söyledi.

ABD Başkanı ''Onların zirvenin mümkün olduğunca erken yapılmasını istediği bize doğrudan söylendi. Bizce vu dünya için muhteşem bir şey'' diye konuştu.

Haziran ayının sonundan evvel bir tarihte gerçekleşmesi beklenen zirve öncesi iki taraf arasında 'çok iyi görüşmeler' yürütüldüğünü söyleyen Trump, Kim için ''Gördüğümüz her şeyden hareketle söylüyorum. O gerçekten çok açık, bence çok onurlu davrandı'' dedi.