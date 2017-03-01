Trump'tan ilk Oscar yorumu: Bana o kadar çok odaklandılar ki...

ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle ilgili konuşmaların ve esprilerin bolca yapıldığı ve protestolara sahne olan 89. Oscar Ödül Töreni sonrası ilk yorumunda, kendisine çok fazla odaklanıldığı için finalde hata yapıldığını söyledi.

Tören sonunda yapılan yanlış anonsla en iyi filmin önce La La Land olarak açıklanması, ardından da Moonlight olarak düzeltilmesi, törenin Trump esprileriyle hatırlanacak yerde “hatalı Oscar” olarak hafızalara kazınmasına yol açtı.

NTV'de yer alan habere göre Donald Trump, Oscar töreniyle ilgili ilk açıklamasını Breitbart News’e yaparak, “Sanırım siyasete o kadar çok odaklandılar ki finalde birlikte hareket etmediler” dedi. Trump, “Oscar’ların şıklığından uzaktı. Göz alıcı bir gece gibi hissetirmedi. Bu şekilde bitirmek son derece üzücü” yorumunu yaptı.

Trump, Oscar gecesi ile ilgili hiç tweet atmazken, oğlu Donald Trump Jr, Oscar töreninde yapılan bir başka hataya Twitter üzerinden göndermede bulunan bir not yazdı.

Oscar’ın anı bölümünde, hayatını kaybeden yapımcı Jan Chapman yerine, hayatta olan Avustralyalı kostüm tasarımcısı Janet Patterson’ın fotoğrafının kullanılması üzerine Donald Trump Jr, Twitter’dan şu yorumda bulundu:

“İlginç bir hata. Hollywood sahne arkasındaki küçük insanları neredeyse hiç önemsemiyor gibi.”