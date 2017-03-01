T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan ilk Oscar yorumu: Bana o kadar çok odaklandılar ki...

"Bu biraz üzücüydü"

01 Mart 2017 10:55

ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle ilgili konuşmaların ve esprilerin bolca yapıldığı ve protestolara sahne olan 89. Oscar Ödül Töreni sonrası ilk yorumunda, kendisine çok fazla odaklanıldığı için finalde hata yapıldığını söyledi.

Tören sonunda yapılan yanlış anonsla en iyi filmin önce La La Land olarak açıklanması, ardından da Moonlight olarak düzeltilmesi, törenin Trump esprileriyle hatırlanacak yerde “hatalı Oscar” olarak hafızalara kazınmasına yol açtı.

NTV'de yer alan habere göre Donald Trump, Oscar töreniyle ilgili ilk açıklamasını Breitbart News’e yaparak, “Sanırım siyasete o kadar çok odaklandılar ki finalde birlikte hareket etmediler” dedi. Trump, “Oscar’ların şıklığından uzaktı. Göz alıcı bir gece gibi hissetirmedi. Bu şekilde bitirmek son derece üzücü” yorumunu yaptı.

Trump, Oscar gecesi ile ilgili hiç tweet atmazken, oğlu Donald Trump Jr, Oscar töreninde yapılan bir başka hataya Twitter üzerinden göndermede bulunan bir not yazdı.

Oscar’ın anı bölümünde, hayatını kaybeden yapımcı Jan Chapman yerine, hayatta olan Avustralyalı kostüm tasarımcısı Janet Patterson’ın fotoğrafının kullanılması üzerine Donald Trump Jr, Twitter’dan şu yorumda bulundu:

“İlginç bir hata. Hollywood sahne arkasındaki küçük insanları neredeyse hiç önemsemiyor gibi.”

ETİKETLER

TrumpOscarilk yorumbana odaklandılarhata

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24