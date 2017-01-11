Trump'tan ilk basın toplantısı

ABD'nin müstakbel Başkanı Donald Trump New York'ta ilk basın toplantısını yaptı. Trump seçimleri Rusya'nın siber saldırıları yardımıyla kazandığına dair iddiaları reddetti. Medyada bu konuyla ilgili yer alan haberleri, 'mantıksız' diyerek eleştiren Trump, "Ancak basın özgürlüğüne saygım büyük" dedi. Trump Rusya'nın hakkında bazı bilgiler topladığına yönelik iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

Donald Trump ABD başkanlık seçimleri sırasındaki hacker saldırıları ile ilgili olarak Rusya'yı işaret ederek, "Sanırım bunu Rusya yaptı" dedi. Rusya ile ilişkileri iyileştirmek istediğini söyleyen Trump, "Bu bir avantaj olur, yük getirmez" ifadesini kullandı. ABD'nin müstakbel Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi bir işbirliği sergileyip sergilemeyecekleri konusunda ise, "Bilmiyorum, umarım olur. Ancak bu olmayabilir de" diye konuştu. Trump hacklenmeye karşı merkanizmalar üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

"Rusya’nın benimle hiçbir ilgisi yok"

Amerikan istihbarat birimleri Rusya'nın Trump'un özel hayatı ve mali durumuna dair hassas bilgilere sahip olduğunu içeren bir rapor sunmuştu. Trump sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya üzerimde asla baskı kurmayı denemedi. Rusya’nın benimle hiçbir ilgisi yok, anlaşma yok, borç yok, hiçbir şey yok” yazmıştı.

Basın toplantısında önümüzdeki hafta otomobil sektörüyle ilgili önemli açıklamalar yapacağını da duyuran Trump, göreve başlayacağı 20 Ocak'ın 'kimsenin unutamayacağı harika bir gün olacağını' belirtti. Trump, istihdam piyasası için çok sayıda iş yeri yaratacaklarını söyleyerek, "Buna inanıyorum ve size güvence veriyorum" dedi.

Yasa dışı göçü engellemek amacıyla Meksika sınırına seçimler öncesinde söz verdiği gibi güvenlik duvarı örüleceğini söyleyen Trump, yemin etmesinin ardından sözkonusu duvarın inşaatına başlanacağını belirtti.

Trump firmayı oğullarına devretti

Trump basın toplantısında firmasını resmi olarak oğulları Eric Trump ve Donald Jr. Trump'a devrettiğini ve bu konuda gerekli belgeleri imzaladığını belirtti. Trump'un avukatı Sheri Dillon da firmanın Trump'un başkanlığı döneminde yurt dışıyla ticaret yapmayacağını söyledi. Trump Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir işadamının iki milyar dolarlık iş teklifinin hafta sonunda, buna mecbur olmamasına rağmen geri çevrildiğini belirtti.

Müstakbel başkan Donald Trump'ın basın toplantısı düzenlediği sırada çok sayıda grup Trump Tower önünde protesto gösterileri düzenledi. Gösterilerde Trump karşıtı sloganlar atıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/DW, HT/ET