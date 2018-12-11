Trump'tan hükümeti kapatma tehdidi

ABD-Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar hakkında Demokrat Partililerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanamadığını belirtti ve hükümeti kapatma tehdidinde bulundu.

ABD-Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar hakkında Oval Ofiste açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Demokratlarla bir anlaşmaya varılması olanaklı değildi" dedi.

Ayrıca Trump'ın, Demokrat Partililerle bir araya geldiği toplantı sırasında, Senatör Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Üyesi Nacy Pelosi ile Beyaz Saray muhabirlerinin önünde bir tartışma yaşadığı da aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün içerisinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Demokratların ABD-Meksika sınırına örülecek duvarın finansmanında kullanılacak fonun bütçesine onay vermemeleri durumunda, ABD ordusunun duvar yerine bariyer inşa edeceğini söylemişti.

Trump yönetimi, ABD-Meksika arasındaki sınıra inşa edilmesi planlanan duvar için 5 milyar dolarlık bir fon arayışında ancak duvar inşasına Demokratlardan gelen karşı çıkışın, hükümetin kapanmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Trump'ın duvar inşa etme ajandasını desteklemeyen Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler, ABD başkanına Kongre'de göçmenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasını konusunda birlikte çalışma çağrısında bulundu.