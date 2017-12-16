Trump'tan Green Card çıkışı: Bize en kötülerini veriyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, kalıcı oturma ve çalışma izni sağlayan Yeşil Kart (Green Card) çekilişinin yerine beceri temelli bir sistemin getirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ulusal Akademisi’ndeki mezuniyet töreninde konuştu.

Trump, Yeşil Kart hakkında "Bir çekiliş yapılıyor ve insanlar seçiliyor. Ülkelerin bize en iyi vatandaşlarını mı vereceğini sanıyorsunuz? Hayır. Bize en kötülerini veriyorlar. Kongreye göçmen zinciri ve çekilişle vize uygulamasını kaldırması ve onun yerine beceri temelli bir sistem getirmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

FBI’da görev yapan çalışanlara ve Amerikan polisine, topluma yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Trump, "Şu anda sizi Beyaz Saray'da şimdiye kadar olmadığı kadar destekleyen biri var" ifadesini kullandı.

Trump daha önceki açıklamalarında da ülkedeki göçmenlik yasalarının değiştirilmesi gerektiğini ifade etmiş, Kongre’nin bu yönde bir çalışma yapması gerektiğini söylemişti.