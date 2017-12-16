T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan Green Card çıkışı: Bize en kötülerini veriyorlar

Trump, Green Card çekilişlerini eleştirdi

16 Aralık 2017 22:11

ABD Başkanı Donald Trump, kalıcı oturma ve çalışma izni sağlayan Yeşil Kart (Green Card) çekilişinin yerine beceri temelli bir sistemin getirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ulusal Akademisi’ndeki mezuniyet töreninde konuştu.

Trump, Yeşil Kart hakkında "Bir çekiliş yapılıyor ve insanlar seçiliyor. Ülkelerin bize en iyi vatandaşlarını mı vereceğini sanıyorsunuz? Hayır. Bize en kötülerini veriyorlar. Kongreye göçmen zinciri ve çekilişle vize uygulamasını kaldırması ve onun yerine beceri temelli bir sistem getirmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

FBI’da görev yapan çalışanlara ve Amerikan polisine, topluma yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Trump, "Şu anda sizi Beyaz Saray'da şimdiye kadar olmadığı kadar destekleyen biri var" ifadesini kullandı.

Trump daha önceki açıklamalarında da ülkedeki göçmenlik yasalarının değiştirilmesi gerektiğini ifade etmiş, Kongre’nin bu yönde bir çalışma yapması gerektiğini söylemişti.

ETİKETLER

abdtrumpgreen cardyeşil kartçekiliş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24