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Trump'tan göçmen karşıtı yeni kararname

Bir önceki göçmen karşıtı kararnamesi iptal edilen Trump, yeni bir kararname imzaladı

06 Mart 2017 22:49

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce vize yasağı getirdiği ancak mahkeme tarafından iptal edilen göçmen karşıtı kararnamesinin yerine yeni bir kararname imzaladı. Yeni kararname İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali ve Sudan'a vize yasağı getirirken bir önceki kararnamede yer  alan Irak'ın çıkarıldığı belirtildi.

Revize edilen yeni kararname bir önceki kararnamede en çok tepki çeken bir uygulamaya da açıklık getiriyor. Buna göre, ABD'de yasal oturma hakkına sahip Yeşil Kartlıların (Green Card) ve halihazırda geçerli bir Amerikan vizesi bulunanların etkilenmeyeceği ifade edildi. Bu durumda söz konusu ülkelerden yeni Amerikan vizesine başvuruların 90 gün boyunca durdurulacağı belirtildi.

Aynı haberlerde, önceki düzenlemede "ikinci bir talimata kadar ABD'ye kabulleri durdurulan" Suriyeli mültecilerin, yeni düzenlemede diğer mültecilerle aynı statüde ele alındıkları ve tüm mülteci programının 4 aylığına askıya alınacağı bilgisi de yer aldı. Yeni kararname 16 Mart gece 00:01 itibariyle yürürlüğe girecek. 

Trump'ın 24 Ocak'ta imzaladığı kararname havalimanlarında kaos yaratmış, yeşil kartı bulunan pek çok göçmen ABD'ye girememişti. Kararname ülke çapında geniş çaplı protestolara neden olmuş çok sayıda ABD'li "Yasağa hayır, duvara hayır" gibi sloganlarla havalimanlarına gitmişti. Pek çok gönüllü avukat da ülkeye alınmayan kişilere danışmanlık yapmuştı.

Trump'ın kararnamesi Seattle'da bir mahkeme tarafından yasak getirilen ülkelerin vatandaşlarının ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturduğuna dair güçlü kanıt bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. 

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