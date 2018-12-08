Trump'tan Fransa'daki protestolar hakkında açıklama: Sizden istediğimiz tek şey...

ABD Başkanı Donald Turmp, Fransa genelinde Sarı Yelekler tarafından düzenlenen protestolar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Paris Anlaşması'nın Paris için pek de işe yaramadığını söyleyen Trump, " 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum" dedi.

Trump Twitter hesabında, "Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. Fransa'nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum" paylaşımında bulundu.

Trump açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Avrupa Ordusu fikri Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda işe yaramadı. Fakat ABD sizin için oradaydı ve her zaman yanınızda olacak. Sizden istediğimiz tek şey NATO'ya olan ödemelerinizi yapmanız. Almanya GSYİH'nin yüzde 1'i kadarını öderken ABD yüzde 4.3'ünü Avrupa'yı korumak için ödüyor. Adil değil."