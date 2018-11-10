Trump'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerekiyor" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Trump, Macron'un önerisi için "Çok aşağılayıcı" ifadesini kullandı.

Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya giden Trump, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden Macron'u hedef aldı.



Trump paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği' yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir" değerlendirmesinde bulundu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris'te yaptığı açıklamada Rusya tehlikesine dikkati çekerek, ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.