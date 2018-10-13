Trump'tan Erdoğan'a 'Rahip Brunson' teşekkürü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 'rehine' olarak tanımladığı ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Trump, şu açıklamada bulundu:

"Serbest bırakılan Rahip Brunson ile 21:30'da Oval Ofis'te görüşeceğim. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Brunson, çok zor zamanlardan geçti, o harika bir Hristiyan. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’yle Rahip Brunson’ın geri dönüşü için herhangi bir anlaşma yapmadık. Ben rehineler için anlaşma yapmam. Bununla birlikte Amerika adına büyük takdir oluştu bu da Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında iyi hatta mükemmel ilişkilere yön verecek."

"Casusluk yaptığı" ve "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Brunson, dün görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak hakkında tahliye kararı verilmişti.



