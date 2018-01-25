T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump'tan Erdoğan'a ihtiyat çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda Afrin'i görüştü. Görüşmede Trump'ın Erdoğan'a Türk ve Amerikan askerlerinin karşı karşıya kalmaması için "ihtiyatlı davranma" çağrısı yaptığı belirtildi.

25 Ocak 2018 02:50

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekatla ilgili olarak telefonda görüştü.

Görüşmede sonrası Ankara'dan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Trump'a, harekatın "meşru müdafaa hakkı ile BM'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirildiğini" aktardığı ve "terörle mücadele çerçevesinde ABD'nin PYD/YPG'ye sağladığı silah desteğine son vermesi gerektiğini" ilettiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın görüşmede "Afrin'de artan şiddetle ilgili endişelerini dile getirdiği" aktarıldı. Trump'ın sözkonusu operasyonun "ABD ile Türkiye'nin Suriye'deki ortak hedeflerini sekteye uğrattığını" vurguladığı kaydedildi.

Görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulduğu kaydedildi. Trump'ın Erdoğan'ı görüşmede "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini" ele almak üzere "daha yakın bir ikili işbirliği" yapmaya davet ettiği belirtildi.

ABD "yıkıcı ve yanlış retorik" endişesini iletti

Erdoğan'ın Trump'a, "Türkiye kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedefliyor" dediği kaydedildi. Trump'ın ise Türkiye'den gelen "yıkıcı ve yanlış retorik" ve Olağanüstü Hal koşulları altında gözaltına alınan ABD vatandaşları konusundaki endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Erdoğan'a "ihtiyatlı davranma" ve Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışmaya neden olabilecek eylemlerden kaçınma uyarısında bulunan Trump'ın mevkidaşına ayrıca "harekatı hafifletme, askeri eylemlerini sınırlandırma ve sivil ölümlerinden kaçınma" çağrısında bulunduğu bildirildi.

DW/Reuters/AFP/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkiye Cumhurbaşkanı ErdoğanABD Başkanı TrumpAfrinTrump Erdoğan TürkAmerikanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanABD Başkanı Donald Trump Türkiye AfrinAnkaraErdoğan TrumpABD PYD/YPGSarayTrumpTürkiye SuriyeErdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24