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Trump'tan Erdoğan'a: Beraber yapacağımız önemli işler var; PKK konusunda işbirliği içerisinde olacağız

"Esad'ın saldırılarına karşı sessiz kalamayız"

18 Nisan 2017 14:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız" dedi. ABD Başkanı Trump, ayrıca "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var" diye konuştu.

CNN Türk'ün Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 16 Nisan referandumuyla ilgili tebrik etmek için aradığını söyledi. Erdoğan'ın iyi bir kampanya yürüttüğünü ve birçok ile gittiğini hatırlatan Trump, kampanya sürecini bizzat yakinen takip ettiğini dile getirdi. ABD Başkanı Trump, "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var" dedi.

Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür eden Trump, "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatması üzerine ise Trump, buna katılarak, özellikle varil bombaları konusunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump, ayrıca Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacağını söyledi.
 

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