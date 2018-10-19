Trump'tan 'Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir video verildiği' iddiasına yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Türkiye ziyaretinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili video verildiği iddiasını reddetti. Trump , "Suudi Konsolosluğu'ndaki olayla ilgili Pompeo'ya videone gösterildi ne de verildi" dedi.

ABD Başkanı Trump, Bakan Pompeo'nun Kaşıkçı olayıyla ilgili bir ses kaydı dinlediği iddiasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, "Pompeo'ya Suudi Başkonsolosluğundaki olayla ilgili ne bir video verildi ne de gösterildi." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Meksika'ya yaptığı ziyarette konuyla ilgili açıklama yapmış ve "Türkiye'de Kaşıkçı olayıyla ilgili herhangi bir ses kaydı dinlediği" şeklindeki iddiayı yalanlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil. Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." şeklinde konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da yaptığı açıklamada, 'Kaşıkçı'nın ölümünde Suudi Arabistan kabahatli ise ABD'nin tepkisi kapsamlı olacaktır' ifadelerini kullandı.