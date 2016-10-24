Trump'tan Demokratlara 'sahte anket' suçlaması

Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlık yarışında Demokratların adayı Hillary Clinton'un önünde olduğunu fakat bu partinin etkisi altındaki medyanın sahte anketler ile bu durumu örtbas ettiğini" öne sürdü.

“Biz öndeyiz ve basın bunu yazmıyor. Seni aptal yerine koymalarına izin verme." paylaşımında bulunan Trump, bunda Demokrat Parti'nin rolü olduğunu iddia etti.



Trump, “Aslında ana hikâye Demokratların sahte anketler yaptırarak Trump'ı engellemeye çalışmalarıdır." ifadelerini kullanarak, “Biz kazanacağız." görüşünü savundu. Trump'ın yorumlarının yayınlanan son anketlerin ardından gelmesi dikkat çekti.



ABC News'in yaptığı son araştırmaya göre, Clinton, Trump ile arasındaki farkı gittikçe açıyor. Clinton'ın, Trump ile arasındaki farkı yüzde 12'ye taşıdığını ortaya koyan anket sonuçlarına ilişkin, "Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı'nın kadınlar hakkında söylediği uygunsuz sözlerin seçmenin kararını ciddi şekilde etkilediği" değerlendirmesi yapıldı.



CNN televizyon kanalının yaptığı anketlerde de durum pek farklı değil. CNN'in son yaptığı ankete göre, Clinton ve Trump arasındaki fark yüzde 9 civarında. Buna göre, Clinton'u destekleyenlerin oranı yüzde 48, Trump'u destekleyenlerin oranı ise yüzde 39 civarında.