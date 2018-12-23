Trump'tan danışmanlarına: Onu yasal olarak kovabilir miyim?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarına ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı yasal olarak kovma hakkına sahip olup olmadığını sorduğu iddia edildi. Trump'ın Powell'a piyasaların durumunun kötüleşmesinden sebep kızgın olduğu konuşuluyordu.

CNN'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Trump'ın danışmanları Powell'ın kovulması durumunda "yasaların bunu destekleyeceğinden" emin olmadıklarını belirtti. Trump, bu hafta faiz oranlarının arttırılmasından sonra Powell'ın kovulmasını tekrar gündeme getirdi.

Habere göre danışmanlar Trump'ın "Powell'ı yasal olarak kovabilir miyim?" sorusuna henüz kesin bir cevap bulamadılar. Trump'ın ekonomi danışmanları Powell'ın kovulmasının mevcut durumu sadece kötüleştireceğini belirtmişti.