Trump'tan Cumhuriyetçi ve Demokratlara birlik çağrısı

Amerika’nın yeni başkanı Donald Trump bir ilk daha yaşadı ve Kongre’de ortak oturuma katılan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti. 20 Ocak’ta yemin ederek Başkanlık görevini devralan Trump başkanlığının 40. gününde partisi Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Amerikan Kongresi’ne hitap ederek geride kalan 40 günün değerlendirmesini yaptı ve önümüzdeki günlerde yapacaklarına ilişkin bilgiler verdi. Amerika için birlik çağrısını yapan Trump Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili siyasetçilerin her alanda birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, yoğun alkışlar arasında salona giren Başkan Trump konuşmasına senatörlere teşekkür ederek başladı. Trump’ın eşini anons etmesi üzerine Kongre üyeleri Melania Trump’ı da ayakta alkışladılar.

Konuşmasının başında Trump, son günlerde Amerika’da Yahudi mezarlarına yapılan saldırılara değindi ve her türlü ayrımcılığı kınadıklarını söyledi, “Bu akşam burada birlik ve beraberlik mesajı vermek üzere bulunuyorum” dedi.

"Çocuklarımıza daha iyi bir Amerika bırakacağız"

Trump “Bugün Amerikan ruhunun yeniden şekillendirilmesine tanıklık ediyoruz” dedi. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Trump “Geride bırakılan yıllarda yapılan hataların tekrarlanmasına izin vermeyeceğim” dedi. "Çocuklarımıza daha iyi bir Amerika bırakacağız" diyen Trump, Chicago gibi bazı şehirlerde son yıllarda artan şiddet olaylarını azaltmak için çalışacaklarını söyledi.

Başkan Trump, “Amerika her zaman kendi vatandaşlarının haklarını ilk sıraya koymalıdır, ancak bu şekilde Amerika’yı yeninden büyük hale getirebiliriz” derken ülkenin “çöken sanayisinin” yeniden ayağa kaldırılması, yeni yollar ve köprüler inşa edilmesi, kentlerdeki şiddete son verilmesi ve ordunun yeniden güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Trump “Geride bıraktığımız bir ay boyunca Ford, Intel ve birçok şirket Amerika’ya yeni yatırımlar yapacaklarını ve bu sayede onbinlerce yeni istihdam oluşturacaklarını açıkladılar. Seçimden bu yana borsa neredeyse 3 trilyon dolar geri kazanım elde etti. Daha milyarlarca doları da yapacağımız anlaşmalar ile geri kazanacağız. Ayrıca hükümette yönetim kademesinde bulunan üst düzey kişilerin lobi faaliyetleri yapmasını önleyen 5 yıl süreli bir yasa çıkararak hükümet içerisindeki yolsuzluk bataklığını kurutmaya başladık” dedi.

Boru hatlarına Amerikan çeliği

Konuşmasında Amerika’daki petrol boru hatlarına da değinen Trump bu hatların inşasına başlayacaklarını ve tüm boru hatlarında kullanılacak boruların Amerikan çeliğinden üretilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Yurttaşları korumak adına ulusal güvenlik birimlerinin kapasitesinin arttırılacağını kaydeden Trump ayrıca suç kartellerinin tüm Amerika’dan silineceğini, uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçileceğini söyledi.

Meksika sınırına duvarda ısrar

Tüm bunlar yapılırken sınır güvenliğinin de arttırılacağını belirten Trump, “Sonunda göçmen yasamızı değiştirerek milyarlarca dolar tasarruf edeceğiz ve işsizlere yardım edeceğiz. Ayrıca toplumumuzu herkes için daha güvenli bir hale getireceğiz” dedi. Başkan Trump bu nedenle Amerika’nın güney sınırına büyük bir duvar örüleceğini söyledi ve bir kez daha Meksika sınırına örülecek duvarı gündeme taşıdı.

"ABD radikallerin barınağı olmayacak"

Radikal İslamcı terör ile mücadele edileceğini söyleyen Trump “Boston’dan San Bernardino’ya kadar her yerde saldırılar ile karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemizin radikallerin barınağı haline gelmesine izin veremeyiz” diye konuştu.

Trump “Başkanlık kampanyam sırasında söz verdiğim gibi IŞİD’in kökünü kurutmak için Savunma Bakanlığımızdan bir plan hazırlamalarını istedim. IŞİD adındaki kanun kural tanımaz vahşi grup, Hıristiyanları, Müslümanları, kadınları, çocukları ve her inançtan insanları katletti. Aralarında Müslüman dostlarımızın da olduğu müttefiklerimizle bu iğrenç düşmanı yeryüzünden silip atacağız” dedi.

Başkan Trump'ın "radikal İslam'la savaş" çağrısı, konuşmasının dikkat çekici unsurlarından biri oldu. Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster ve diğer bakanlar kendisine bu ifadeden özellikle kaçınması çağrısında bulunmuştu.

Trump, bugüne kadar uygulanan dış politikayı da "felaket" olarak niteledi.

"Amerika'nın motorunu yeniden çalıştırmalıyız"

Trump “Hem ülkemizde hem de yurtdışındaki hedeflerimize ulaşabilmek için Amerika’nın motorunu yeniden çalışmaya başlatmak zorundayız. Bunun için Amerika’da iş yapan firmaların işlerini kolaylaştırmalı, dışarıya gitmek isteyenlerin işlerini zorlaştırmalıyız. Ekonomi ekibim tarihi bir vergi reformu üzerinde çalışıyorlar. Bu sayede şirketlerimizin üzerindeki vergi yükünü düşüreceğiz ve Amerikan firmaları her yerde, herkes ile rekabet edebilecek duruma gelecekler. Bu esnada orta sınıfın da vergi yükünde ciddi indirimlere gideceğiz” diye konuştu.

“Serbest ticarete inanıyorum ama serbest ticaret aynı zamanda adil ticaret olmalı” diyen Trump, sözlerine “Başkalarının Amerika’dan adil olmayan şekilde faydalanmasına izin vermeyeceğim” şeklinde devam etti.

Yeni göçmenlik yasası

Mevcut göçmenlik yasasının Amerikalılara milyarlarca dolara mal olduğunu söyleyen Başkan Donald Trump, “Daha iyi bir göçmenlik yasasının mümkün olduğuna inanıyorum” dedi ve Amerika’nın kayıplarından dönebilmesi için Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

“Amerika’nın yeniden inşası için zaman artık geldi” diyen Trump, “Amerika Ortadoğu’da 6 trilyon dolar para harcadı. Bu parayla kendi ülkemizdeki altyapıyı iki kez yenileyebilirdik” dedi.

"Obamacare'i kaldıralım"

Amerika’nın yeniden güçlenmesi için “Amerikan malı al ve Amerikalı çalıştır” sloganını yineleyen Trump, Obamacare konusuna da değindi.

Salondan büyük alkış alan çağrısında Trump, Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve “Obamacare” olarak adlandırılan sağlık reformu konusunda “Bu akşam ayrıca Kongre’yi Obamacare yasasını, daha fazla seçenekler sunan, maliyetleri düşüren, erişimi daha kolay ve daha iyi sağlık hizmetleri sunan bir alternatifle değiştirmeye davet ediyorum. Obamacare sistemi çöküyor, Amerikalıları korumak için hareket geçmeliyiz. Bu bir seçim değil gerekliliktir. Her Amerikan vatandaşını devlet tarafından kabul edilmiş bir sigorta poliçesi almaya zorlamak Amerika için doğru bir çözüm değildir. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörleri bizimle çalışmaya ve Amerikalıları Obamacare felaketinden kurtarmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Bu noktada Amerika için birlik çağrısını yapan Donald Trump Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili siyasetçilerin her alanda birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Trump'tan polise destek

“Yoksullukla mücadele edebilmek için şiddet ile de mücadele etmeliyiz” diyen Trump, Amerikan kentlerinde yükselen suç oranlarından örnekler vererek “Bu bizim için kabul edilemez bir durum” değerlendirmesini yaptı. “Güvenliği sağlamak için kolluk kuvvetlerine karşı değil, onlarla birlikte çalışmalıyız. Güvenlik güçleri her gün sevdiklerini arkalarında bırakarak bizleri korumak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar” diye konuştu.

"Savunma bütçesinde tarihi artış"

Trump savunma bütçesi konusunda da, “Kongre’ye orduyu yeniden inşa edecek bir bütçe gönderiyorum. Burada Amerikan savunma bütçesinde tarihin en büyük artışını yapma çağrısında bulunuyorum. Bu bütçe ile savaş muhariplerimize sağlanan ödenekler de yükseltilecek. Muhariplerimiz bu ülkeye hizmet ettiler, şimdi bizler de onlara hizmet edeceğiz. Büyük mücadeleler ile karşı karşıyayız. Ama bizim halkımız da büyük. Amerikan üniforması için savaşandan daha cesur ve yürekli biri olamaz” dedi.

"NATO müttefiklerimiz üzerlerine düşeni yapmalı"

“NATO’yu destekliyoruz” diyen Trump sözlerine "Bununla birlikte ortaklarımız da mali açıdan üzerlerine düşeni yapmalılar” şeklinde devam etti. “Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya, NATO’ya kadar tüm dostlarımızın verilen mücadelelerde mali anlamda da üzerlerine düşenleri yapması gerekiyor” diye konuşan Trump özellikle NATO üyelerine savunma bütçelerini arttırmaları konusunda bir kez daha mesaj vermiş oldu.

Trump “Dünyayı kasıp kavuran savaşlar ve yıkımlar gördük. İnsanlığın yaşadığı bu felaketleri bitirmenin yolu, bu insanların güvenle evlerine dönmelerini ve yeniden geleceklerini inşa edebilmeye başlamalarını sağlamaktır” diye konuştu. Amerika’nın 250’inci kuruluş yılında daha barışçıl ve özgür bir dünya istediklerini söyleyen Trump, “Yeni dostluklar ve ittifaklar kurmaya hazırız. Biz barışın yanındayız ve her şekilde barış istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Trump “Küçük düşüncelerin zamanı sona erdi, anlamsız kavgaları geride bıraktık, artık birleşerek Amerika’yı her zamankinden daha büyük yapacağız. Tanrı Amerika’yı korusun” diyerek alkışlar arasında konuşmasını sona erdirdi.

Melania Trump'a alkış

Konuşmayı Temsilciler Meclisi salonundaki ortak oturumda izleyenler arasında Başkan Trump’ın eşi Melania Trump da yer alıyor. Trump’ın konuşmasını misafirler için ayrılan balkonundan takip eden First Lady’nin yanında misafirleri de var. Melania Trump konuşmayı yasa dışı göçmenler tarafından öldürülen kişilerin yakınları ile birlikte izliyor. Melaina Trump’ın yanında yasadışı göçmenler tarafından silahla vurularak öldürülen Şerif Danny Oliver’ın eşi Susan Oliver, Dedektif Michael Davis’in eşi Jessica Davis ve oğlu bir kaçak göçmen tarafından öldürülen Jamiel Shaw hazır bulundu.