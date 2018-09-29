Trump'tan cinsel saldırı ile suçlanan Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'la ilgili soruşturma talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Senato Adalet Komisyonu’nun Yüksek Mahkeme yargıçlığını onayladığı Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddiaları için FBI’a soruşturma başlatması talimatı verdi. Trump soruşturmanın "kapsamının kısıtlı olması" ve bir haftayı geçmemesini istedi.

Üç kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Kavanaugh iddiayı reddediyordu. Kavanaugh, adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin olarak, "yanlış suçlamaların beni sürecin dışına itmesine izin vermeyeceğim" açıklaması yapmıştı.

Trump ise Kavanaugh’a sahip çıkarak iddiaların politik olduğunu savunuyordu. İddialar konusunda Demokrat Parti’yi suçlayan Trump, “Sonucu ara seçimde görecekler” demişti.

Senato Adalet Komisyonu Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme üyeliğini onayladı. Senato Adalet Komisyonu'nda 11 Cumhuriyetçi, 10 Demokrat üye var.

Seçimde tavrı en çok merak edilen komisyon üyesi olan Cumhuriyetçi Senator Jeff Flake ise bugünkü oturumda Kavanaugh'ın adaylığına onay vereceğini açıklamıştı.

Son karar Senato Genel Kurulu'nun

Kavanaugh için son olarak Senato Genel Kurulu'nda oylama yapılacak. 100 üyeli Senato'da Kavanaugh lehine 51 oy gelmesi durumunda yargıç, Yüksek Mahkeme'nin 9 üyesinden biri olacak. Ölmediği ya da emekli olmadığı takdirde ömür boyu görevde kalacak.

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin 51 üyesi var. Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Genel Kurul'daki oylamanın en erken Salı günü yapılabileceğini söylemişti.