Trump'tan Çin'e 60 milyar doları bulan yeni vergi hazırlığı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen elektronik, Telekom ve tekstil ürünlerine toplam 60 milyar dolarlık ithalatı etkileyecek yeni gümrük vergileri getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

CNBC’de yer alan habere göre, Çin’le ikili ticaretinde 375 milyar dolar dış açık veren ABD’de Trump hükümetinin Çin’den ithal edilen elektronik, telekomünikasyon ve tekstil sektörünü hedef alan yeni gümrük vergileri getirmeye hazırlanıyor.

Haberde yeni gümrük vergilerinin fikri mülkiyet soruşturmalarıyla ilişkili olacağı, başlıca etkilenecek ürünlerin bilgi teknolojileri, tüketici elektroniği ve telekomünikasyon ürünleri olacağı ve listedeki ürünlerin sayısının genişletilerek gümrük vergisi getirilen ürün sayısının 100’ü bulabileceği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang Çin-ABD ticaret ilişkilerinin sıfır toplamlı bir oyun olmaması gerektiğini ve iki ülkenin ticaret savaşına ilişkin gerginlikleri “yapıcı” bir şekilde ele alması gerektiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalar yapan Lu, “Çin’in tek taraflı her türlü korumacı ticari önleme karşı çıktığını bir çok kez dile getirdik. Eğer ABD Çin’in çıkarlarına zarar verecek bir adım atarsa Çin de meşru haklarını korumak için önlem almak zorunda kalır” dedi.