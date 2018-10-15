Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim’den bugüne kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile görüşmeye göndereceğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Az önce kendi vatandaşı (Cemal Kaşıkçı) hakkında hiçbir şey bilmediğini ifade eden Suudi Arabistan Kralı ile görüştüm. Türkiye ile cevap bulmak için yakından çalıştığını söyledi. Hemen Dışişleri Bakanımı Suudi Kralı ile görüşmeye gönderiyorum."

Ne olmuştu?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdiğinden bu yana haber alınamıyor. Türkiye, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın politikalarını eleştiren yazılar kaleme alan Suudi gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünden endişe ettiğini açıklamıştı. İddaları "dayanaksız" olarak nitelendiren ve sert bir dille reddeden Suudi Arabistan, şu ana kadar Kaşıkçı’nın konsolosluktan ayrıldığına dair bir kanıt sunmadı.

Suudi Arabistan geçen hafta Kaşıkçı olayını aydınlatmak üzere ortak bir ekip kurulmasını teklif etmiş ve Türkiye bu öneriyi kabul etmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’in Pazar akşamı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kaşıkçı olayını ele aldıkları bildirilmişti. İki liderin görüşmede "olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları" belirtilmişti.

Washington Post’a da yazan gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan‘ın Yemen’e düzenlediği saldırıların yanı sıra Kanada ile yaşanan gerginliği ve ülkede kadın hakları aktivistlerinin tutuklanmasını eleştiren yazılar kaleme almıştı.