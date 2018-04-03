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Dünya

Trump'tan ‘büyük adım': Meksika sınırını duvar örülenen kadar ordu korusun!

ABD Başkanı, konuyu Savunma Bakanı'yla da görüştüğünü söyledi

03 Nisan 2018 23:40

ABD Başkanı Donald Trump, yapılması planlanan duvar tamamlanana kadar ABD-Meksika sınırını ordunun korumasını istediğini söyledi. Trump, bu talebini ‘büyük bir adım’ olarak nitelendirdi. 

Baltık liderleriyle gerçekleşen zirvenin öğle yemeği arasında Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüştüğünü belirten ABD Başkanı Trump, "Duvar inşa edilip uygun bir güvenlik sağlanana kadar meseleleri askeri şekilde yürüteceğiz” dedi. 

Seçim kampanyası döneminde ve daha sonrasında göreve gelmesinin ardından da sık sık göçmenler konusunda ‘radikal’ açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, geçen ay duvarın tahmin edilenden çok daha az bir maliyete inşa edileceğini açıklamıştı. 

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