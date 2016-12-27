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Dünya

Trump'tan BM çıkışı: İnsanların iyi vakit geçirdiği bir kulüpten ibaret

Trump'ın bu açıklamasını, BM'nin İsrail kararından sonra yapması dikkati çekti

27 Aralık 2016 15:21

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, BM'nin büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüpten ibaret olduğu görüşünü savundu kaydetti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada BM'yi eleştirdi. "BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü" mesajını paylaşan Trump'ın bu açıklamasını, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından yapması dikkati çekti.

Trump, daha önce de BMGK'daki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak" ifadesini kullanmıştı.

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