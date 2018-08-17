Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha: Hikayenin sonunu görmedik!

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tahliye talebinin bir kez daha reddedilmesinin ardından bir kez daha Türkiye'yle ilgili konuştu. Trump, "Hikayenin sonunu görmedik" dedi.

Trump, yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından ev hapsine alınan Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye uzun zamandır bir problem. Arkadaşça davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz. Muazzam bir Hristiyan papaz ellerinde.

"Onun ajan olduğuna dair düzmece suçlamayı uydurdular ve o bir ajan değil. Şu anda onu yargılıyorlar, tabii buna yargılama diyebilirseniz. Onu uzun süre önce geri vermeliydiler.

"Türkiye benim fikrime göre çok yanlış davrandı. Bunu sineye çekmeyeceğiz. Bizim insanlarımızı alamazlar! Hikayenin sonunu görmedik!"

Ne olmuştu?

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip 2 yıla yakın tutukluluğun ardından ev hapsine alınmıştı.

Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da ABD Doları Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanmıştı.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan başvurular, Türk mahkemelerince reddedilmişti. Son ret kararı, bugün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelmişti.