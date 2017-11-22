Trump’tan basketçi oğlunu hapisten çıkardığı LaVar’a yanıt

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde Çin’de mağaza hırsızlığı savıyla hapse giden Ulusal Basketbol Ligi (NBA) basketbol oyuncusunun “teşekkür etmeyen” menajer babasına Twitter’dan sert yanıtlar verdi.

Trump yaptığı iki paylaşımda, “Oğlunu hapisten çıkaran Beyaz Saray değil, Dışişleri Bakanlığı değil, LaVar’ın iddia ettiği gibi Çin’deki bazı insanlar değil BENDİM! LaVar sadece boks menajeri Don King’in başka bir versiyonu – ama kel. Düşünsene LaVar, önümüzdeki 5-10 Şükran gününü Çin’de oğlunla geçirebilirdin ve hiçbir NBA sözleşmen de olmayabilirdi. Unutma LaVar mağaza hırsızlığı küçük bir suç DEĞİLDİR. Büyük bir suçtur, özellikle de Çin’de. Nankör aptal!” yazdı.

Öte yandan geçen günlerde bir basketbol oyuncusunun Meksika marşında saygı duruşunda durup ABD ulusal marşında diz çökmesine ilişkin de bir paylaşım yapan Trump, “NFL (Ulusal Amerikan Futbolu Ligi) yeni bir fikir üzerinde düşünüyor: Bir dahaki sezonda ulusal marş okunurken oyuncuları soyunma odasına kitleyecek! Bu diz çökmeleri kadar kötü. Onca para alan yargıçlar ne zaman daha sert ve akıllı kararlar verecek? Bu sorun liginizi öldürüyor!” diye yazdı.