Trump'tan basın kuruluşlarına: 7 yıl içerisinde yok olacaksınız!

ABD Başkanı Donald Trump, "7 yıl içerisinde yok olacaksınız" diyerek medyayı resmi Twitter hesabından tehdit etti. New York Times ve Washington Post'un 'olmayan isimsiz kaynaklar' kullandığını savunan Trump, bu medya kuruluşları ile Amazon'un piyasanın dışında kalacağını savundu.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. Bunlara sürekli anonim kaynaklardan alıntı yapan -ki benim düşünceme göre bunlar hiç var olmadı New York Times, propaganda makinesi Amazon ve Washington Post da dahil mi? Hepsi 7 yıl içerisinde yok olacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın tweet'i şöyle:

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist - They will both be out of business in 7 years!