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Ekonomi

Trump'tan AB menşeli otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi tehdidi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Haziran (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) menşeli otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etti

22 Haziran 2018 20:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Haziran (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) menşeli otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etti.
Trump, AB’nin ABD menşeli arabalara olan gümrük vergisi konusunda geri adım atmaması sebebiyle başka çaresi olmadığını belirtirken, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle denildi:
“AB’nin ABD’ye uyguladığı Ek Gümrük Vergisi ve Ticaret Engelleri kapsamında, eğer söz konusu engeller yakında kaldırılmazsa ABD’ye ithal edilen bütün AB menşeli arabalara yüzde 20 ek gümrük vergisi getireceğiz.”

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