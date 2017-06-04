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Dünya

Trumplı tuvalet kâğıtları, Meksikalı göçmenlere destek olacak

"Sınır tanımayan yumuşaklık!"

04 Haziran 2017 21:13

Meksikalı bir girişimci olan Antonio Battaglia, ABD Başkanı Donald Trump’ın göç politikasını, Trump’ın ismini verdiği yeni bir tuvalet kâğıdını piyasaya sürerek protesto etmeye karar verdi.

Sputnik’in haberine göre, Battaglia'nın piyasaya süreceği tuvalet kâğıdının reklamlarında kullanılan ‘sınır tanımayan yumuşaklık' cümlesi ve ambalajının üzerinde yer alan 'tuvalet kâğıdı duvarı' resmi ile Trump'ın en önemli seçim vaatlerinden birine gönderme yapılıyor. Zira Trump, göçmenleri durdurmak için Meksika sınırına duvar örüleceğini söylüyordu.

Trump inşa edileceğini söylediği duvarın maliyetiniyse Meksika hükümetinin üstleneceğini savunuyordu.

Battaglia verdiği demeçte, ‘Trump tuvalet kâğıdı' projesinin sadece ticari amaçlı olmadığını, bu kâğıtlardan elde edilecek kazancın bir bölümünün ABD'deki Meksikalılara destek olmak için kullanılacağını söyledi.

Trump tuvalet kâğıtlarının Meksika'da birkaç ay içerisinde satışa çıkarılması bekleniyor.

 

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