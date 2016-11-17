T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump'la yüz yüze görüşecek ilk lider Japonya Başbakanı Abe

Şinzo Abe, ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'la yüz yüze görüşecek ilk yabancı lider olacak. New York'ta görüşmede, Japonya'nın güvenliği ve Trump'ın seçim kampanyası sırasında serbest ticaret anlaşmaları konusunda yaptığı açıklamaların ele alınmas

17 Kasım 2016 17:14

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'la yüz yüze görüşecek ilk yabancı lider olacak.

New York'ta görüşmede, Japonya'nın güvenliği ve Trump'ın seçim kampanyası sırasında serbest ticaret anlaşmaları konusunda yaptığı açıklamaların ele alınması bekleniyor.

7 başlıkta Donald Trump'ın gündemi'Trumponomics' gelişmekte olan piyasaları sarsıyor

Abe, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Trump ile "güven inşa etmek" ve "refah ve dünya barışı için birlikte çalışmak" istediğini söyledi.

Donald Trump, seçim kampanyasında Japonya'nın topraklarındaki Amerikan üslerinin masraflarına daha çok katkıda bulunması gerektiğini söylemişti.

Trump ayrıca, Başkan Obama'nın Japonya ve diğer Pasifik ülkeleriyle yaptığı kapsamlı ticaret anlaşmasını eleştirmişti.

Şinzo Abe, Peru'daki Asya-Pasifik Ticaret Zirvesi'ne katılmak için gittiği Peru'dan önce, Trump ile görüşmek için New York'a uğrayacak.

Ancak görüşmenin tam olarak nerede yapılacağı henüz bilinmiyor. Japon bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Çok fazla kafa karışıklığı var" dedi.

BBC Washington muhabiri Paul Adams, Trump'ın seçim kampanyasındaki bazı sert söylemlerinden vazgeçtiğini, ancak gözlemcilerin yine de ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Asya politikasının temel prensiplerinin değişip değişmeyeceğini merak ettiğini söylüyor.

Trump ve ABD Başkan Yardımcısı seçilen Mike Pence, 8 Kasım'daki seçimin ardından 29 dünya lideriyle görüşme yaptı.

Üst düzey görüşmeler nadiren böyle gayrı resmi bir şekilde yapılıyor ve Tokyo yönetimi, ABD'deki devir teslim sürecindeki belirsizlikleri mümkün olduğunca çok gidermek istiyor.

Donald Trump kampanya döneminde, Japonya'nın daha fazla mali kattı yapmaması halinde ABD'nin bölgeden asker çekebileceğini söylemişti.

Trump da ve Abe de Çin'e güvenmiyor. Ancak farklı nedenlerle. Trump, Çin'i yeniden müzakere etmek ya da tamamen iptal etmek istediği "korkunç" ticaret anlaşmalarıyla ABD tarihindeki en büyük "istihdam hırsızlığını" yapmakla suçlamıştı.

Abe'nin kaygısı ise Pekin'in her iki ülkenin hak iddia ettiği toprak parçaları konusunda giderek daha saldırgan bir tutum takınması.

Japonya'nın ihracat temelli ekonomisi, ticarete yoğun şekilde bağımlı. ABD pazarının Japon ürünlerine açık olmasına ihtiyaçları var. Trump Japonya'dan gelen ithal malları konusunda kaygılı olduğunu söylemiş ve Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşmasını iptal etme sözü vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Abe ABDDonald TrumpNew YorkJaponyaTrumpJaponya BaşbakanıYorkAmerikanBaşkan Obama JaponyaPasifikAbe Peru Asya-Pasifik Ticaret ZirvesiPeruJaponReutersWashingtonPaul Adams TrumpABDDünya SavaşıAsyaABD Başkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24