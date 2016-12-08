Trump'la görüşen CEO, bir günde 755 milyon dolar kazandı!

ABD'nin Ocak'ta göreve başlayacak olan yeni başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz gün New York'taki Trump Tower'da bir görüşme yapan SoftBank CEO'su Masayoshi Son, bu görüşmenin ardından, bir günde 755 milyon dolar kazandı. Son, Trump başkan seçildiğinde ise bir günde 850 milyon dolar kaybetmişti.

BusinessHT'de yer alan habere göre, Trump, SoftBank'ın şirketler ve 50 bin kişilik yeni istihdam üzerinden ABD'de 50 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu açıklamayla SoftBank hisseleri 15 ayın zirvesine yükseldi. Bunun Son'ın servetine yansımasi ise 1 günde 755 milyon dolar kazanç oldu. Bu rakam kendisi için bir günde yüzde 7'ye yakın kazanç anlamına geliyor.

ABD tarihinin en çekişmeli başkanlık yarışını kazanan Donald Trump zafer konuşmasını böyle yapmıştı:

Masayoshi Son kimdir?

Masayoshi Son, SoftBank'ın kurucusu ve CEO'su. 11 Ağustos 1957 doğumlu Son, Bloomberg Billionaires Index'e göre 12 milyar dolarlık kişisel servetiyle Japonya'nın en zengin ikinci adamı. Japonya'nın en zengini ise 18,2 milyar dolar servetiyle Tadashi Yanai.

1 günde 755 milyon dolar kazanç büyük gözükse de Son'ın 2000'deki dot-com krizinde servetinin 70 milyar dolarını kaybettiği düşünüldüğünde kendisinin kişisel tarihi açısından oldukça küçük kalıyor. Bir telekomünikasyon şirketi olan SoftBank'ın piyasa değeri o tarihlerde 180 milyar dolardı ve finansal tarihe dot-com balonunun en önemli sembollerinden biri olarak geçti.