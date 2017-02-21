Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster oldu

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Şubat'ta istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yerine Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı (54) seçtiğini açıkladı. Trump göreve resmen başlamadan önce, Rusya'nın Washington büyükelçisi Sergey I. Kislyak ile yaptığı telefon konuşmaları haftalardır mercek altına alınan ve bunların içeriği konusunda Beyaz Saray'ı yanıltmakla suçlanan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael T. Flynn, Beyaz Saray’da bir ayı doldurmadan istifa etmişti.

Trump, hafta sonunu geçirmek üzere gittiği Florida'daki görüşmeleri sonucunda yeni Ulusal Güvenlik Danışmanını kamuoyuna ilan etti.

Kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, hassas görüşme ve değerlendirmeler sonucunda ABD Ordusu Kapasite Entegrasyon Merkezi Direktörü ve Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral McMaster'da karar kıldıklarını belirtti.

McMaster için "muhteşem bir yetenek ve deneyim adamı" ifadesini kullanan Trump, son iki günde yeni adayı hakkında çok şey okuyup izlediğini söyledi.

Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanının ordu içinde son derece saygın bir kişilik olduğuna vurgu yapan Trump, "Böyle bir komutana sahip olduğumuz için onurluyuz." dedi.

Medya mensuplarına kısa bir açıklama yapan McMaster ise, "Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Sadece milletimize hizmet etmeye devam edecek olmanın bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kellogg, Ulusal Güvenlik Konseyi Özel Kalemi oldu

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'den boşalan koltuğa bir süredir vekalet eden emekli Korgeneral Keith Kellogg ise yine Trump tarafından Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Özel Kalemi görevine seçildi.

McMaster ile Kellogg'un birbirlerini uzun zamandır iyi tanıdıklarını söyleyen Trump, ikilinin birbirine yakın çalışarak bundan sonra da başarılı işlere imza atacaklarına inandığını bildirdi.

Mcmaster kimdir?

24 Temmuz 1962 Philadelphia doğumlu olan McMaster, Kuzey Carolina Üniversitesinden ABD tarihi alanında doktora sahibi etkili bir ordu mensubu olarak biliniyor. 2014 yılında Time dergisi tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterilen McMaster, 1997 yılında kaleme aldığı "Görevin İhmali" adlı kitapla, ordunun ve siyasi aktörlerin Vietnam Savaşı'ndaki etkisizliklerini eleştirdi ve o dönem popüler bir isim haline geldi.

1. Körfez Savaşı'ndaki performansıyla "gümüş yıldız" başarı ödülünün sahibi olan ve ABD ordusunun Afganistan misyonunda da görev alan McMaster, son olarak ABD Ordusu Kapasite Entegrasyon Merkezi Direktörü olarak görev yapıyordu.