Trump'ın yemin törenine 900 bin kişi katılacak

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yarınki yemin törenine 900 bin kişinin katılması bekleniyor. Yemin törenine gelecek ziyaretçilerin büyük bölümünün protestoculardan oluşması beklenirken Washington'da olağanüstü güvenlik önlemleri de alındı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Askeri ekipler, geçtiğimiz Pazar, gün ağarmadan önce Andrews Askeri Üssü’nde toplandı ve önce Savunma Bakanlığı Pentagon’a, oradan da otobüslerle Kongre binasına sevkedildi.

Kongre Polisi, başkanlık yemin töreni günü protokolun Washington’da izleyeceği rotayı prova için trafiğe kapattı. Cuma günü yapılacak yemin töreni kapsamında düzenlenecek yürüyüşe askeri bandolar ve askeri temsilciler de katılacak.

Askerler, prova esnasında Donald Trump, yardımcısı Mike Pence ve ailelerini temsil etti. Provada bu tarihi olayın gerçeğe en yakın şekliyle gerçekleştirilmesine özen gösterildi.

Yemin töreni etkinlikleri için Washington’a yaklaşık 900 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Bu sayı, Barack Obama’nın ilk dönem başkanlığı için 2009’da düzenlenen törene katılanlara oranla daha düşük. Washington’a bu yıl gelecek ziyaretçilerin büyük bölümünü protestocuların oluşturması bekleniyor. Protestoların yemin töreni etkinliklerinin dinamiğini değiştirmesi mümkün.

Yemin töreni için hazırlıklar, seçim sonucu daha belli bile olmadan, aylar öncesinden başladı. Washington sakinleri, tören alanını kapatan barikatları ve son dakika hazırlıklarını, ancak son günlerde görmeye başladı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yerel, federal, bölgesel yetkililerle özel sektördeki ortaklarının kusursuz bir yemin töreni için canla başla çalıştıklarını söylüyor.

Washington Polis Teşkilatı’nın işbirliği yaptığı kurumlar arasında Kongre Polisi, toplu taşıma sistemi yetkilileri, Ulusal Parklar Dairesi, İç Güvenlik Bakanlığı ve Acil Durum Dairesi var.

Washington İç Güvenlik ve Acil Durum Dairesi Başkanı Chris Geldart, ”Washington bu törende büyük rol oynuyor. Burası bizim kentimiz, bizim sokaklarımız” diyor.

Başkanın güvenliğinden Amerikan Gizli Servisi sorumlu

Gizli Servis Washington Bürosu’ndan Brian Ebert’e göre yerel polis, asker ve kamu güvenliği yetkilileri Haziran ayından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Müşterek Görev Kuvveti Komitesi; Ulusal Başkent Bölgesi ve Yemin Töreni Komitesi, ordu mensupları ve Ulusal Muhafız birliklerinden oluşuyor. Washington Polis Teşkilatı, yemin töreni günü binlerce Ulusal Muhafız’la işbirliği yapacak.

Ulusal Muhafız, Cuma günü tutuklama yapma yetkisiyle donatılacak. Ulusal Muhafız birlikleri daha önceki yemin törenlerinde de polis yetkilerine sahip olmuş ancak tutuklama yapma yetkisi nadiren verilmişti.

Görev Kuvveti bünyesinde yer alacak ekip, Amerika’nın dört bir yanından gelen binlerce asker arasından seçiliyor.

Yemin töreninin lojistikten sorumlu yetkililerinden Binbaşı Beatrice Florez, Texas’tan gelmiş. Binbaşı Florez’in ekibinde Hawaii’den, hatta yurtdışından bile gelen askerler var.

Tüm askeri personel, bu görev için özel olarak seçiliyor ve bir ay önceden eğitime ve egzersize başlıyor.

Brian Ebert, hem masabaşında hem de alanda prova, eğitim ve egzersizler yaptıklarını söylüyor. Aksama yaşanmaması için resmi kıyafetli provalar da yapılıyor.

Protesto Kaygıları

Başkent Bölgesi Müşterek Kuvvet Karargahı Komutanı Bradley Becker, şu anda en çok kaygı yaratan unsurun protestocular olduğunu söylüyor.

Yemin töreni günü Washington’da protesto düzenlemek için izin almaya çalışan gruplardan biri, ırkçılık ve savaşı durdurmayı amaçlayan ANSWER Koalisyonu. Koalisyonun internet sitesine göre protesto gösterisine 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

Washington Kadın Yürüyüşü’nün Facebook sayfasına göreyse yemin töreninin ertesi günü yapılacak protesto yürüyüşüne yüzbinlerce kişi katılacak.

Protestocular, gereken izinleri Ulusal Parklar Dairesi’nden alıyor. Bunun nedeni, protesto gösterilerinin büyük çoğunluğunun Washington’daki anıtlar bölgesinde yapılacak olması. Anıtlar bölgesi, Ulusal Parklar Dairesi’nin görev ve yetki alanı dahiline giriyor.

Yemin töreninin aksaklık yaşanmadan yapılması için işbirliği yapan kurum ve kuruluşlar, Cuma günü için hazır olduklarını bildiriyor.

Washington İç Güvenlik ve Acil Durum Dairesi Başkanı Chris Geldart, göstericilerin Washington’a anayasanın birinci maddesinin koruma altına aldığı ifade özgürlüklerini kullanmak için geleceğini, polis ve diğer tüm teşkilatların da vatandaşların bu haklarını kullanmasına yardımcı olacağını söylüyor.

Chris Geldart, ”Washington’a farklı görüşlerden de olsa herkesin gelmesini, hukuk çerçevesinde ve barışçı bir biçimde istediklerini söylemelerini ve günün sonunda güvenli bir biçimde evlerine ulaşmalarını sağlamakla yükümlüyüz” diyor.