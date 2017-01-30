Trump'ın vize yasağına teknoloji devlerinden tepki

Tatil evi kiralama sitesi Airbnb, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname nedeniyle zor durumda kalanlara bedava konaklama sağlayacağını açıkladı.

Kararnameye göre, 'kayda değer' bir değişim olana kadar Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişi durduruldu ve İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'den göçmen ve ziyaretçi girişi 90 günlüğüne askıya alındı.

Arap ülkeleri ve Güney Asya'dan binlerce kişiyi işe alan teknoloji şirketleri seyahat yasağından etkilenenlerin başında geldi.

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"Trump'ın davranışları dünyanın dört bir tarafındaki Netflix çalışanlarını etkiliyor"

Airbnb CEO'su Brian Chesky, Trump'ın kararının "doğru olmadığını" ve acil konaklamaya ihtiyaç duyanların doğrudan kendisine ulaşması gerektiğini söyledi.

Chesky, "Amerika'ya belli ülkelerin vatandaşlarının veya mültecilerin girememesi doğru değil ve bundan etkilenenlere yardım etmeliyiz" dedi.

Film ve dizi izleme Netflix'in Yönetim Kurulu Başkanı Reed Hastings de, "Trump'ın davranışları dünyanın dört bir tarafındaki Netflix çalışanlarını etkiliyor. Trump, Amerikan vatandaşına yaraşır şekilde davranmıyor ve işin kötüsü bu Amerika'nın müttefiklerini kaybetmesine ve nefretin çoğalmasına yol açarak daha güvensiz hale gelmesine neden olacak" dedi.

Uber bir saat boyunca

fiyatlarını düşürerek servis verdi

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), 100 ila 200 kişinin havaalanlarında veya aktarmada bekletildiğini ve seyahat etmelerine izin verilmediğini tahmin ediyor.

Binlerce kişi seyahat yasağını protesto etmek için havaalanlarında buluştu.

New York taksiciler birliği de protestoya destek olmak amacıyla bir saat boyunca çalışmayacaklarını açıkladı.

Taksi çağırma uygulaması Uber ise New York taksicilerinin protestosuna katılmadığı için sosyal medyada büyük tepki gördü.

JFK Havalimanı'ndan yolcu almayı reddeden sarı New York taksilerinin aksine, Uber bir saat boyunca fiyatlarını düşürerek servis verdi.

Sosyal medya bunun üzerine "Uber'i silin" mesajlarıyla doldu.

Ancak Uber CEO'su Travis Kalanick de yasağın "masum insanları" etkileyeceğini açıklamıştı.

Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada ABD Başkanı Donald Trump'ın "politikasını desteklemediklerini" belirtti.

Cook, "Beyaz Saray'a çalışanlarımızın ve şirketimizin olumsuz etkileneceğini bilirdik" dedi.

Google, seyahate çıkacak olan çalışanlarını uyardı ve BBC'ye elemanlarının ABD'ye girişinin engellenmesinden endişeli olduklarını söyledi.

Microsoft, kararnameden etkilenen çalışanlarına hukuki destek sağlayacağını söyledi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de, Trump'ın imzaladığı kararnamenin yaratacağı etkinin endişe verici olduğunu söyledi.

ABD'li kahve zinciri Starbucks da Trump'ın kararının ardından 75 ülkedeki kahve dükkanlarına 5 yılda 10 bin göçmeni işe alacağını açıkladı.

Starbucks CEO'su Howard Schultz Starbucks çalışanlarına "derin bir endişe ve buruk bir yürek" ile yazdığını söyleyerek, şirketin "yeni hükümetin aldığı kararlardan kaynaklanan belirsizliklere ne tepkisiz, ne de sessiz kalacağını" söyledi ve 5 yılda 10 bin göçmeni işe almaya söz verdi.

Schultz, bu sözün "Savaş, vahşet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçan kişileri hoş karşılamak ve onlara olanaklar sunmak" çabası olduğunu söyledi.