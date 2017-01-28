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Dünya

Trump'ın vize yasağına ilk yargı başvurusu yapıldı

ABD'ye girişine izin verilmeyen iki Iraklı konuyu yargıya taşıdı

28 Ocak 2017 20:11

Trump'ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği kısıtlamaya karşı, ABD'ye girişine izin verilmeyen iki Iraklı mahkemeye başvurdu. 

ABD’de Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği başkanlık kararnamesine karşı ilk yatgı başvurusu yapıldı. New York JFK Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmasına izin verilmeyen iki Irak vatandaşının avukatları, kararnameyi yargıya götürdü.

JFK Havalimanı’ndan ABD’ye girişi engellenen kişilerden birinin 10 yıldır Irak’ta Amerikan hükümeti adına çalışan Hamid Halid Derviş, diğerinin de eşi ve oğlu New York’ta yaşayan Haydar Samir Abdülhalik Alşavi olduğu belirtiliyor. New York Times’ın haberinde farklı uçaklarla New York’a gelen iki Iraklının da yetkililer tarafından alıkonulduğu belirtilirken, avukatları müvekkillerinin salıverilmesi için mahkemeye başvurdu.

 

‘Trump’ı arayın’

 

Avukatlar müvekilleriyle görüştürülmediklerini, “Kiminle konuşmamız lazım?” sorusuna “Başkan ile. Trump’ı arayın” gibi yanıtlar aldıklarını anlattı.

Kuvvetler ayrılığının garantiye alındığı bir başkanlık sistemiyle yönetilen ABD’de, başkanlık kararnameleri yargı yoluyla denetlenebiliyor.

Trump’ın savaştan kaçan Suriyelilerin ülkeye girişini ‘ikinci bir emre kadar’ durdurduğu ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan İran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarına üç aylık vize kısıtlaması getirdiği kararname dünya çapında tepki çekmiş durumda. 

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