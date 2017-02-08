T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump'ın vize ambargosu Temyiz Mahkemesi'nde

San Francisco Temyiz Mahkemesi Başkan Trump’ın vize ambargosu kararı ile ilgili davada tarafların görüşlerini dinledi. Mahkeme heyeti nihai kararın hafta içinde alınacağını duyurdu.

08 Şubat 2017 13:18

İki tarafın da mütalaalarının telefon kanalıyla dinlendiği toplam bir saatlik bağlantı sırasında mahkeme, ABD yönetimi ile Washington ve Minnesota eyaletlerinin ABD'ye giriş yasağının leh ve aleyhindeki tezlere açıklık getirilmesi için müdahalede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ocak ayı sonlarında Suriye, İran, Irak, Sudan, Somali, Suriye, Libya ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişlerini 90 gün süreyle yasaklayan bir kararname imzalamıştı. Seattle'daki Federal Mahkeme Minnesota ve Washington eyaletlerinin başvurusu üzerine kararın icrasını askıya almış, Amerikan yönetimi de mahkemenin kararını temyiz etmişti.

Mahkeme tarafların motivasyonunu öğrenmeye çalıştı

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın avukatı August Flentje Başkan'ın kararının anayasaya uygun olduğunu savundu. Flentje vize ambargosu kararının Kongre'nin Başkana vermiş olduğu yürütme yetkisi tarafından kapsandığını belirtti ancak söz konusu ülkelerin vatandaşlarının ABD açısından tehlikeli olduklarını kanıtlayacak somut örnek göstermedi. Adalet Bakanlığı'nın avukatı mahkeme heyetinin, ‘ABD'ye giriş yasağının bütün Müslümanları ayrımcılığa tabi tutup tutmadığı' şeklindeki sorusuna olumsuz yanıt verdi. Hakim eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin, vize ambargosunun genel olarak bütün Müslümanların ABD'ye girişini yasaklama planlarından türetildiği şeklindeki sözlerine atıfta bulundu.

Washington eyalet başsavcısı Noah Purcell askıya alınan kararnamenin yeniden yürürlüğe girmesinin kaosa yol açacağını öne sürdü. Mahkeme heyeti Noah'a, terör tehdidinden korkup korkmadığını sordu.

Düğüm Yüksek Mahkeme'de çözülebilir

Her iki taraf ta karara bağlaması için kararı Yüksek Mahkeme'ye taşımaya hazır olduğunu duyurdu. Bir üyeliğin boş olduğu Amerikan Anayasa Mahkemesi'ndeki oylamada yenişmezlik olursa San Francisco mahkemesinin aldığı karar geçerli sayılacak. Kaliforniya'daki mahkeme icrayı durdurma kararını tasdik ettiği takdirde vize ambargosu kalkacak. Mahkemenin, Trump'ın istediği gibi vize ambargosuyla ilgili askıya alma kararını kaldırması, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini yasaklamayı mümkün kılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

San Francisco Temyiz Mahkemesi Başkan TrumpABDWashingtonMinnesotaBaşkanı Donald TrumpSuriyeIrak Sudan Somali Suriye LibyaYemenFederal Mahkeme MinnesotaAmerikanAdalet BakanlığıAugust Flentje BaşkanKongre Başkana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24