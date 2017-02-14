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BBC Türkçe

Trump'ın üst düzey danışmanı istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle yaptırımlar konusunu görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine istifa etti.

14 Şubat 2017 11:58

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine istifa etti.

Flynn'in göreve başlamadan önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerine görüştüğü iddia edilmiş, Flynn'in bu görüşmenin detayları hakkında çalışma arkadaşlarını yanlış bilgilendirdiği belirtilmişti.

ABD istihbaratının Flynn'in telefon görüşmesini dinlediği kaydedilmişti.

İstifa haberinden önce ABD basını, Adalet Bakanlığı'nın Beyaz Sarayı'ı söz konusu görüşmeyle ilgili geçen ay uyardığını duyurmuştu.

Demokratlar Flynn'in görevden alınması çağrısında bulunmuştu.

Yetkisi olmayan bireylerin ABD adına diplomatik girişimlerde bulunması yasa dışı.

Flynn'in istifa mektubunda "Rus büyükelçi ile yaptığım telefon görüşmelerine ilişkin bilgileri kasıtsız olarak başkan yardımcısına ve diğerlerine eksik aktardım" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray göreve geçici olarak emekli General Joseph Keith Kellogg'un getirildiğini açıkladı.

Flynn önce iddiaları reddetmiş ancak daha sonra emin olmadığını söylemişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov dün gazetecilere Flynn ve Kislyak arasındaki görüşmelerde yaptırımların kaldırılmasının gündeme gelmediğini söyledi.

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