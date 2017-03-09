Trump'ın ülkeye giriş yasağına ilk itiraz Hawaii'den

Hawaii, Başkan Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman altı ülkeyi kapsayan seyahat yasağına karşı dava açan ilk Amerikan eyaleti oldu.

Eyaletin Başsavcısı, Trump'ın başkanlık emriyle getirdiği yeni yasağın, temelde ilkinden çok farklı olmadığını söyledi ve "Müslüman yasağı 2.0" adını taktı.

16 Mart'ta yürürlüğe girecek başkanlık emri, İran Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına 90 günlük seyahat yasağı koyarken, tüm mültecilerin ülkeye girişiyse 120 gün yasaklanıyor.

Trump'ın, federal mahkeme tarafından engellenen ilk seyahat yasağı havaalanlarında kaos ve büyük gösterilere yol açmıştı.

Hawaii Başsavcısı Doug Chin "İçerikte değişen hiçbir şey yok. Biri hariç, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelere yönelik genel bir yasak" dedi.

Chin ayrıca yeni başkanlık emriyle "istisnalara karşın mültecilere yönelik (bir ülke hariç) aynı genel yasağı koyduğunu" vurguladı.

Onaylanmış mültecileri yasaktan muaf tutan başkanlık emri, Suriyeli mültecilere yönelik süresiz yasağı da kaldırıyor. Yeşil kart sahipleri de muaf tutulurken, dini azınlıklara öncelik verilmesini öngören tartışmalı dil de kullanılmıyor.

Değişiklikler, federal mahkemenin engeliyle karşılaşan ilk emirle ilgili yasal şikâyetler üzerine yapıldı.

Federal yargıçlar, adil olmayan bir şekilde Müslümanları hedef aldığı kaygıları yaratan ilk başkanlık emrinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Hawaii ilk yasağa da itiraz eden eyaletler arasındaydı.

Eyaletin yasağın acilen engellenmesi başvurusu üzerine, 15 Mart'ta, yasağın yürürlüğe girmesinden bir önce duruşma yapılmasına karar verildi.

Başkan Trump, henüz Hawaii'nin başvurusuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak daha önce bu tür başkanlık emirleri yayınlama hakkı olduğunu söylemiş ve "çok siyasi" diye tanımladığı mahkemeleri sert bir şekilde eleştirmişti.