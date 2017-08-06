Trump'ın tweet'lerinden tuvalet kağıdı yapıldı

ABD'de bir girişimci, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'lerinden oluşan bir tuvalet kağıdı hazırladı. Olay yaratan tuvalet kâğıdı Amazon'da satışa sunuldu.

Trump'ın başkan olmadan önce attığı tweetlerin de yer aldığı tuvalet kağıdı oldukça yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Buna karşın, Trump destekçileri bu durumdan hiç hoşnut olmadıkları, olaya sosyal medyadan verdikleri tepkiden anlaşılıyor.

Twitter'daki bir kullanıcı, Trump'ın tweetlerinin yer aldığı tuvalet kağıdını paylaştığı tweetinde, "Trump'ın tweetleri sonunda bir anlam kazandı" ifadelerini kullandı.

​Bir başka Twitter kullanıcısı ise, "Trump'ın tweetlerinin basıldığı tuvalet kağıtlarını satın almayacağım. Bu saçmalıkları internette okumak zorunda kalmamız zaten yetti" dedi. ​Trump'ın yüzünün basılı olduğu tuvalet kağıtları 12.95 dolara satılıyor.