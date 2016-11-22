Trump'ın TPP açıklamasına Asya'dan tepki

Amerika'nın ekonomisini güçlendirmek için korumacı bir politika savunan müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın12 ülkeden oluşan TPP'yi feshetme planına Asya ülkeleri tepki gösterdi.

Yeni Zelanda Başbakanı John Key, "Amerika Birleşik Devletleri bir ada değildir. Orada oturup dünyanın geri kalanıyla ticaret yapmayacağını söyleyemez...Bir noktada bunu düşünmeleri gerekecek. Ama doğal olarak hayal kırıklığına uğradık" açıklaması yaptı. Trump'ın seçim kampanyasında açıkça karşı çıktığı anlaşmadan çekilme açıklamasının kendisini şaşırtmadığını söyleyen Key, ABD'nin Asya'da oynamak istediği rolü ve orada hızla büyüyen pazarlara nasıl ulaşacağını iyi düşünmesi gerektiğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ise Trump ve yönetiminin kararının kendilerini bağlayacağını, ancak diğer 11 TPP ülkesinin anlaşmayı oybirliğiyle onayladığını ve yürürlüğe gireceğini söyledi.

Diğer taraftan Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise Amerika olmadan TPP'nin anlamsız olacağını kaydetti.

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününde yapacağı işleri anlattığı videosunda, ekibine göreve başladığı ilk gün yasaları ve istihdamı geri getirecek icraatların bir listesini yapmasını istediğini belirtmiş, “Ülkemiz için potansiyel bir felaket olan ticarette Trans-Pasifik Ortaklığından (TPP) geri çekilme niyet bildirgemizi yayınlayacağım” demişti. Trump, bunun yerine Amerika’ya istihdam ve iş alanlarını geri getirecek daha adil ve karşılıklı ticaret anlaşmaları müzakereleri yapacaklarını söyledi.

Bir yıl önce müzakereleri tamamlanan Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması TPP'den geri çekilmek isteyen Trump, Amerika'nın ekonomisini güçlendirmek için korumacı bir politika savunuyor. Trump ABD'ye gelen yabancı menşeli ürünleri kesmek istiyor, serbest ticareti iyi bulmuyor.

12 ülkeden oluşan TPP, Başkan Barack Obama tarafından bu yılın başında imzalandı ancak Senato tarafından henüz onaylanmadı. TPP serbest ticaret anlaşmasına Amerika, Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam imza atmıştı.

Müstakbel Başkan Trump şöyle konuştu: "Benim gündemim basit çekirdek bir prensibe dayanıyor; önce Amerika gelir. Çelik üretiminden tutun, araba üretimine ya da hastalıkların tedavisine, bir sonraki nesil üretim ve yeniliklerin kendi ana vatanımız üzerinde gerçekleşmesini istiyorum. Amerika, Amerikan işçileri için refah ve istihdam yaratacak."

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afp, rtrs, ap, SSB/BK