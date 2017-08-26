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Dünya

Trump'ın Terörle Mücadele Danışmanı Gorka da görevinden ayrıldı

Gorka, Trump yönetimine veda eden son isim oldu

26 Ağustos 2017 13:44

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka'nın görevinden ayrıldığı bildirildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray danışmanlarından Gorka, Trump yönetimine veda eden son isim oldu.

Bazı kaynaklar Gorka'nın istifa ettiğini yazarken, ismini vermeyen bir Beyaz Saray yetkilisinin “Gorka istifa etmedi ancak Beyaz Saray’da çalışmadığını teyit edebilirim.” açıklamasında bulunması, Gorka’nın görevinden alındığı şeklinde yorumlandı.

Gorka’nın görevini bırakması ya da el çektirilmesi, Trump’ın Baş Stratejisti Steve Bannon ile geçen hafta yollarını ayırmasının ardından beklenen bir gelişmeydi.

Ulusal güvenlik ve terörle mücadele alanlarında benzer görüşleri savunan Gorka ve Bannon, Trump yönetimindeki görevleri öncesinde alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen Breitbart News'te birlikte çalışıyordu.

Gorka’nın Beyaz Saray’dan ayrılmasında, birkaç hafta önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’nü üstlenen John Kelly’nin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kelly’nin göreve başlamasının ardından Beyaz Saray’da yaşanan büyük kadro değişikliğiyle görevinden istifa edilen veya kovulan isimler arasında Özel Kalem Müdürü Rience Priebus, Basın Sözcüsü Sean Spicer, İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Baş Stratejist Steve Bannon ve Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka yer alıyor.

 

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