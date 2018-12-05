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Dünya

Trump'ın tekrar paylaştığı "Sarı Yelekler" tweeti yalanlandı ve tepki gördü

"Amerika yükselişte, Avrupa ise yanıyor"

05 Aralık 2018 12:06

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'un bir tweetini takrar paylaştı. Paris'teki "Sarı Yelekler" potestolarıyla ilgili paylaşımda yer alan "Paris sokaklarında Trump'ı istiyoruz şeklinde tezahuratlar yapılıyor " ifadesine birçok kişi yalanladı ve tepki gösterdi.

CNN'de yer alan bir habere göre Kirk paylaşımlarına gelen tepkilerin ardından bir grup Trump destekçisinin Londra'da yaptığı bir eylemin videolarını paylaştı ve görüntülerin bugün Paris'te çekildiğini iddia etti. Videoda İngiltere bayrakları ve Londra'nın mavi iki katlı otobüsleri görülebiliyor.

Trump'ın 're-tweetlediği' (tekrar paylaştığı) Kirk paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:

"Sosyalist Fransa'da radikal solcular vergileri arttırdığı için ayaklanmalar var. Amerika yükselişte, Avrupa ise yanıyor. Orta sınıfın kültürel Marksizme isyanının üstünü örtmek istiyorlar. Paris sokaklarında Trump'ı istiyoruz şeklinde tezahuratlar yapılıyor"

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