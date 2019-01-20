"Trump'ın teklifi kimseyi memnun etmedi"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Hakan Aksay

ABD'nin gündeminde hükümet kapanmasının neredeyse bir ayı doldurması var. Trump'ın sunduğu son teklif de Demokrat Parti tarafından reddedildi. Teklifin Cumhuriyetçileri de memnun etmediği öne sürüldü.

İngiliz basınında ise "May hükümetinin gizli bir iş birliği yüzünden krizde olduğu" ve "Avam Kamarası Başkanı Bercow'un istifa etmeyeceği" iddiları var.

Siyasi analist Leonid Mleçin Kommersant için "Lenin'in yarattığı siyasi sistem ve insan tipi üzerine" başlıklı bir analiz kaleme aldı.

20 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Observer | Serkeş Bercow 'Meclis başkanı olarak kalmaya kararlı'

Britanya Avam Kamarası Başkanı John Bercow, önümüzdeki yaz görevini bırakacağını açıklamıştı. Ancak The Observer'ın haberine göre bakanlar Bercow'u "Brexit konusunda taraflı" olduğu için "asillik rütbesi vermemekle" tehdit etti. Bercow'un The Observer'a konuşan arkadaşları bu tehditlerin üzerine Bercow'un ciddi olarak görevini 2022'ye kadar sürdürmeyi düşünmeye başladığını belirtti.

The Times | May krizde

The Times'ın haberine göre kıdemli bir Avam Kamarası yetkilisi "Brexit'i durdurmak" için May'e karşı çıkan parlamenterler ile iş birliği yaptı. Ayrıca The Times'ın ele geçirdiği e- postalara göre eski baş savcı Dominic Grieve ve Meclis yazmanı Colin Lee "Brexit'i engellemek" için iş birliği içindeydi.

New York Times | Başkan duvarı yaptımak için "hayalperestlere" bir teklifte bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Sınır duvarının inşa edilmesi için fon sağlanması için Demokratlara bir teklif sundu. Teklife göre Demokratların sınır duvarı için 5.7 milyar dolar fon sağlanmasını kabul etmesi durumunda Trump hükümeti de 700 bin sığınmacıyı sınır dışı etmek yerine onlara geçici kalma hakkı sağlayacaktı. Demokratlar bu teklifi reddetti. New York Times için bu haberi analiz eden Julie Hirschfeld Davis bu teklif ile Trump'ın ilk defa kendi seçmeni dışında bir gruba hitap etmeye çalıştığını ifade etti ve Trump'ın gerçekten bu hükümet kapanması için somut adımlar atmaya başladığını belirtti. Ancak Davis bu girişimin sonuçsuz kaldığını çünkü teklifin iki tarafı da memnun etmediğini belirtti.

The Washington Post | Trump'ın duvar teklifi reddedildi

The Washington Post da Trump'ın Demokratlara yaptığı teklifi manşetine taşıdı. Habere göre Trump, Demokratların teklifi kabul etmesi durumunda 700 bin sığınmacıya 3 yıllığına koruma sağlayacaktı. Demokratlar hükümet tekrar açılana kadar Trump ile sığınmacılar hakkında görüşmeyeceğini belirtti, bazı Cumhuriyetçiler ise Trump'ın teklifiyle alay ettiler.

Wall Street Journal | ABD'li demiryolu şirketleri otomasyona doğru yol alıyor

WSJ'nin haberine göre Rio Tinto şirketinin "dünyanın en büyük robotu" dediği bir mil uzunluğundaki sürücüsüz robotlar, Amerikalı demiryolu şirketlerinin dikkatini çekiyor. ABD'li operatörlerin söylediğine göre daha fazla otomasyon demiryollarını daha güvenli ve üretken hale getirebilir.

Kommersant | Eksilten katkı: Lenin'in yarattığı siyasi sistem ve insan tipi üzerine

Sovyet devletinin kurucusu Lenin'in 95. ölüm yıldönümü üzerine Kommersant gazetesinde bir yazı yazan siyasi analist Leonid Mleçin, Rus liderin devletin yok olacağını vaat etmesine karşın onu ve bürokrasiyi sürekli güçlendirdiğini vurguluyor. Mleçin ayrıca Lenin'in siyasi mirasının bugün hâlâ etkili olduğunu savunuyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | "Biz hep buradayız"

FAZ'ın haberine göre Trump'ın görev süresinin yarısı dolarken binlerce kadın Washington ve birçok ABD kentinde protesto yürüyüşleri düzenledi. Protestocular Trump'ın politikalarını ve kullandığı kadın karşıtı söylemleri protesto etti.

Al Arabiya | Meksika'da boru hattı patlamasında en az 73 kişi hayatını kaybetti

Al Arabiya'nın aktardığına göre patlamaya boru hattından yakıt çalmaya çalışan kişilerin sebebiyet verdiğinden şüpheleniliyor.