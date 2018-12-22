Trump'ın Suriye kararını Senato'ya taşıma çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararına kendi partisi içerisinden muhalefet var. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Trump'ın kararının ABD Senatosu'nda görüşülmesini istiyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararına kendi partisi içerisinden muhalefet var. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Trump'ın kararının ABD Senatosu'nda görüşülmesini istiyor.

ABD'de Cumhuriyetçi senator Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararının ABD Senatosu'nda acil bir şekilde ele alınması çağrısında bulundu.

ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'ne üye olan Graham, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir oturumda Savunma Bakanlığı görevini bırakacağını açıklayan James Mattis'i dinlemek isteyeceğini söyledi.

Graham Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da Kongre'ye benzer bir çağrı yapmıştı. ABD'li senatör "Ulusal güvenliğimize yönelik sonuçlarını anlamak için Kongre'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında, ayrıca Afganistan'dan çekilme ihtimali konusunda, oturum düzenlemesi zorunludur" yazdı.

Cumhuriyetçi Parti'den Başkan olan Donald Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini çekeceğini açıklamıştı. Trump'ın bu kararına tepki gösteren ABD Savunma Bakanı James Mattis görevi bırakma kararı almıştı.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde aldığı yönündeki iddialar Associated Press'e konuşan ABD'li ve Türk yetkililerce doğrulanmıştı.

AP/ÖA,GA

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