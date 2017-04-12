Trump'ın sözcüsünden Holokost gafı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Adolf Hitler gibi nefret edilecek biri bile kimyasal silah kullanacak kadar alçalmamıştı" şeklindeki sözlerinden dolayı eleştirilere hedef oldu. Bir gazetecinin "Rusya yıllardır işbirliği yaptığı Suriye'den desteğini neden şimdi çeksin?" sorusunu yanıtlarken Nazi kıyaslaması yapan Spicer, daha sonra sarfettiği cümleler nedeniyle özür diledi.

Spicer, soruyu yanıtlarken II. Dünya Savaşı'nda bile kimyasal silah kullanılmadığını belirttikten sonra Hitler benzetmesi yapmış ve bu nedenle Rusya'nın Esad rejiminden desteğini çekmesi gerektiğini söylemişti. Spicer, gazetecinin sözlerine açıklık getirmesi şeklindeki ricası üzerine de "Hitler zehirli gazı kendi halkına karşı Esad'ın yaptığı gibi kullanmadı. O insanları Holokost merkezlerine kapattı. Ama Esad gibi şehirlerin üzerine kimyasal bomba yağdırmadı” demişti.

Büyük gafa sert tepki

Spicer, Beyaz Saray'daki basın toplantısından sonra "Holokost vahşetini küçültmeyi hiç düşünmediğini ve kimyasal silahların şehirlerde kullanılması ile arasındaki farkı ortaya koymaya çalıştığını" söyledi. Spicer, "masum insanlara saldırılmasının affedilebilecek bir şey olmadığını" da sözlerine ekledi. Spicer, CNN televizyonuna verdiği demeçte de Holokost hakkında yersiz ve hassasiyetten uzak ifadeler kullanmış olmaktan üzüntü duyduğunu ve hatasını kabul ettiğini söyledi.

Holokost kurbanlarını temsil eden dernekler, Amerikan Yahudileri Komitesi ve Demokrat Parti, Yahudi soykırımı ile Esad rejimi arasında paralellik kurmasından dolayı Beyaz Saray sözcüsünü kınadı.

Spicer'ın "Holokost merkezleri" ile kastettiği Nasyonal Sosyalistlerin toplama ve imha kampları. Başta Yahudiler olmak üzere bir milyon kişi Auschwitz ve diğer kamlardaki gaz odalarında katledilmişti. Nazilerin toplam altı milyon Yahudi'yi öldürdü.

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DW/dpa/AG/HS