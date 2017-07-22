Trump'ın sözcüsü Spicer istifa etti

Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü Sean Spicer'ın istifa ettiğini açıkladı. New York Times gazetesinde yer alan habere göre istifanın arkasında, Trump'ın Beyaz Saray'a yeni bir iletişim direktörü ataması yatıyor.

Trump, iletişim direktörlüğü görevine New Yorklu finansör Anthony Scaramucci'yi getirme kararı almıştı. Beyaz Saray'daki iletişim direktörlüğü koltuğu Mayıs ayından bu yana boş. Spicer, hem sözcülük hem de iletişim direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Spicer istifa kararını sosyal medya üzerinden duyurdu. Twitter'da paylaştığı mesajında "Başkan'a ve bu harika ülkeye hizmet etmek bir onur ve ayrıcalıktı. Ağustos boyunca hizmete devam edeceğim" yazdı.

Altı aydır görevde olan Spicer, Beyaz Saray gazetecilerinin soruları karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Göreve başladığı ilk gün, gazetecileri Trump'ın yemin törenine katılımı düşük göstermekle suçlayıp toplantı salonunu terk etmişti.

Öfkeli mizacı ve gazetecilerle yaşadığı söz dalaşları nedeniyle Amerikalı komedyenlere bolca malzeme verdi. Saturday Night Live adlı komedi programında Melissa McCarthy'nin Spicer'ın taklidini yaptığı skeçler oldukça ses getirdi.

Trump'ın iletişim direktörlüğünü üstlenen Scaramucci ise Başkan'a adaylığı boyunca büyük destek vermiş, kampanyasına bağış yapmış isimlerden biri.

Spicer'ın istifası, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların araştırıldığı bir dönemde geldi.

20 Ocak'ta başkanlık görevini üstlenen Trump'ın ekibinden daha önce de Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn istifa etmişti. Trump'ın Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke de Mayıs ayında görevi bırakmıştı.

Yeni sözcü atandı

Spicer'ın istifasından sonra Beyaz Saray İletişim Direktörü Scaramucci, Başkan Trump'ın yeni sözcüsünün Sarah Huckabee Sanders atandığını söyledi.

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