Trump'ın seyahat yasağının kapsamı daraltıldı: Akrabalar ABD'ye girebilecek

ABD'de bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu seyahat yasağının kapsamını daralttı.

Hawaii Federal Yargıcı Derrick Watson, ABD'de yaşayanların büyükbabaları, büyükanneleri ve diğer akrabalarının ülkeye girebileceğine hükmetti.

Seyahat yasağı Yüksek Mahkeme tarafından geçen ay kısmen onaylanmış, nüfuslarının çoğu Müslüman 6 ülkeden seyahatçilerin ve sığınmacıların ülkeye girişini yasaklamıştı. Karara göre yalnızca ABD'de "gerçek bir akrabası" veya "bağlantısı" bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verilecekti.

Trump yönetimi bu karara göre ABD'de yaşayanların dedeleri, nineleri, torunları, üvey kardeşleri, amcaları, teyzeleri, yeğenleri ve kuzenlerinin ziyarete gelemeyeceklerini açıklamıştı.

Yargıç Watson ise Trump yönetiminin "gerçek akraba" kavramını çok dar yorumladığına hükmetti ve bu akrabaların da gelebileceğine karar verdi. Bu kişiler sığınma başvurusunda da bulunabilecek.

Hawaii Savcısı Douglas Chin, kararın Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme kararını istediği gibi yorumlayamayacağı anlamına geldiğini belirtti:

"Birbirinden koparılan aile üyeleri yeterince acı çekti. Mahkemeler bu uygulamanın terörizmi durdurma temeli taşımadığını ve ayrımcılık için bir bahane olduğuna karar verdi."