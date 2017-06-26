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Dünya

Trump'ın seyahat yasağına Yüksek Mahkeme'den 'kısmi' onay

Trump'ın 6 Müslüman ülkeye uygulayacağı seyahat yasağına ABD Yüksek Mahkemesinden kısmen onay çıktı

26 Haziran 2017 20:52

AFP haber ajansı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının 'kısmen uygulanmasına' izin verdiğini açıkladı.

Trump'ın yasağı yerel mahkeme tarafından "uygulanamaz" olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş, Donald Trump, bunun üzerine Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme bugün aldığı kısmı kararda söz konusu yasağın "bazı maddelerinin" uygulanabilir olduğuna hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kişi veya kuruluşla iyi niyetli bir ilişki kurduğuna dair inanılır bir kanıtı bulunan insanlar dışında altı Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye alınmayacağı belirtildi. 

Son kararın Ekim ayında verileceğini ekleyen Mahkeme, o güne kadar altı Müslüman ülkenin vatandaşlarının belirtilen şartlar sağlandığı takdirde ülkeye gireceğini belirtti. 

ABD Yüksek Mahkemesi'nin vize yasağına ilişkin kararını değerlendiren Trump, "Kesin bir zafer" ifadesini kullandı.

Trump, başkanlık yarışını kazandıktan sonra ilk gündemlerden birisi olarak 7 ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir taslak hazırlığına girişmişti. Düzenlemenin yargı tarafından durdurulmasının ardından tasarı tekrar hazırlanmış, Irak vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarılmıştı.

Suriye, Yemen, İran, Libya, Sudan ve Somali'den gelen kişilere ilişkin seyahat yasağı da mahkemenin engeline takılmıştı.

Yasak kapsamında 90 gün boyunca söz konusu ülkelerden ABD'ye yönelik ziyaretlerde seyahat kısıtlamaları getirmeyi planlıyordu.

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