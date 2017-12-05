Trump'ın seyahat yasağına onay

ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan ve nüfus çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu altı ülkenin vatandaşlarına uygulanan kararnamenin uygulanabilmesine hükmetti.

Yüksek mahkeme tarafından onaylanan seyahat yasağı kararı Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Çad vatandaşlarını kapsıyor. Richmond ve San Francisco Temyiz Mahkemeleri karar alana kadar seyahat yasağına yargı tarafından getirilen kısıtlamalar askıya alınacak.

Başkan Trump’ın Venezuela yönetimi ile Kuzey Kore’yi de kapsayan vize yasaklaması daha önce alt mahkemelerce karara bağlanmıştı.

ABD Başkanı Trump, ilk seyahat yasağını göreve geldikten birkaç hafta sonra çıkarmıştı. İlk yasağın mahkeme engeline takılması üzerine, yeni bir yasak yürürlüğe konmuştu. Eylül ayında süresi dolan bu yasağın ardından, Trump hükümeti üçüncü seyahat yasağını hazırlamıştı.

Başkan Trump vize yasağını ABD’nin güvenliği ile gerekçelendirmiş, insan hakları örgütleri ise Müslümanlara ayrımcılık yapıldığını ve bunun Amerikan Anayasası’na aykırı olduğunu duyurmuştu. Trump, "Bugün ABD'ye girişte asgari bir güvenlik hattı kurarak, Amerikan halkının güvenliğini korumak için bir adım atıyoruz. Geçmişte başarısız olan ve ülkemiz için kabul edilemez bir tehlike arz eden politikaları sürdürme lüksümüz yok" açıklamasında bulunmuştu.

Seyahat yasağı ile ABD'yi terörden koruduğunu savunan Trump, seçim kampanyası sırasında ülkesinin kapılarını Müslümanlara tamamen kapatma sözü vermişti.

DW/Reuters/AG/BÖ

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