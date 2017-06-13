Trump'ın seyahat yasağına bir ret daha

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu 6 ülkeden gelen kişilerin girişine getirdiği yasağı hükümsüz kılan kararı onadı.

San Francisco'daki temyiz mahkemesi, Trump'ın yürürlüğe soktuğu düzenlemeyi Mart ayında kısmen bloke eden Hawaii'deki federal mahkemenin kararını haklı buldu.

Alınan kararda, "Göç konusu, ABD başkanı bile olsanız, tek kişilik şov değildir... Başkanın yetkisi, bazı meşru ve anayasal kısıtlamalara tabidir" denildi.

Temyizden ikinci ret

Geçen ay da Virginia eyaletinin Richmond kentindeki bir temyiz mahkemesi, Maryland'deki bir hâkimin yasak aleyhindeki kararını onamıştı. Trump yönetimi de bu kararı ABD'de en üst federal mahkeme olan Yargıtay'a taşımıştı.

Trump'ın Ocak ayında imzaladığı, "Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlıklı kararname; İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusunun kabul edilmemesini öngörüyordu. Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini süresiz olarak yasaklayan kararname uyarınca diğer mültecilere de dört ay yasak getirilmişti. Ancak kararname, aleyhte gelen mahkeme kararlarının ardından Mart ayında gözden geçirilmiş ve yasaklı ülkeler listesinden Irak çıkarılmıştı.

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Reuters/AP,CÖ/EC