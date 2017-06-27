Trump’ın seyahat yasağına "kısmen" onay

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın Mart ayında aldığı ve Müslüman çoğunluğa sahip ülkelere yönelik seyahat yasağına kısmen onay verdi.

Çoğunluğu Müslüman olan altı ülkeden ABD'ye seyahat edecek kişilere yönelik daha sıkı güvenlik incelemesinin yapılabilmesi için 90 günlük seyahat engeli koyulabilmesine onay veren ABD Yüksek Mahkemesi, bu kararıyla yerel mahkemelerin önceden verdiği iptal kararlarını kaldırmış oldu.

Yasak uygulanacak ülkeler Libya, İran, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olarak sıralanıyor.

Yasağa göre seyahat engeli süresi ülke ayrımı yapmaksızın mülteci statüsünde olan kişiler için 120 güne çıkıyor.

Trump yönetimi 14 Haziran tarihinde yayınladığı bir kararnameyle mahkemenin seyahat yasağına onay vermesi halinde her iki yasağın da 72 saat içerisinde uygulamaya konacağını bildirmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, bir tek ABD'deki bir kişi veya kurumla düzenli ve olumlu ilişkileri olduğunu kanıtlaması halinde bu altı ülkeden gelecek insanların seyahat yasağına tabii tutulmayacağını açıkladı.

Yüksek Mahkeme, kararın meşruiyetine dair itirazları Ekim ayında dinleme kararı aldı. Nihai karar bu itirazlar dinlendikten sonra verilecek.

"Trump için zafer sayıldı”

Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada Trump'ın kararı "ulusal güvenlik için bir zafer” olarak değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Başkan olarak ben, bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin veremem” diyen Trump, ülkenin aynı zamanda başkomutanı olarak Amerikan halkını güvenli tutmanın asli vazifesi olduğunu söyledi.

Trump, 6 Mart tarihinde imzaladığı genelge ile uluslararası arenada tepki çekmişti. ABD içerisinde farklı şehirlerde ve özellikle havalimanlarında günlerce gösteriler düzenlenmiş, birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Yayınlanan ilk seyahat yasağında listelenen ülkeler arasında yer alan Irak, daha sonra bu gruptan çıkarılmıştı.

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Reuters/AP/DÇ/GA