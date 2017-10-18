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Dünya

Trump'ın seyahat kısıtlaması, 'ayrımcılık' gerekçesiyle durduruldu

Karar, 8 ülkeyi kapsıyordu

18 Ekim 2017 11:50

ABD yönetiminin 24 Eylül'de aldığı ve 8 ülke vatandaşlarını etkileyecek olan "seyahat kısıtlaması" kararı, Hawaii Federal Yargıcı Derrick Watson tarafından "milliyetlerine göre insanlara ayrımcılık yaptığı" gerekçesiyle durduruldu.

Hawaii Federal Yargıcı Watson, Trump yönetiminin son seyahat kısıtlaması uygulamasıyla ilgili kararını açıkladı. 

Trump'ın 24 Eylül'de aldığı ve 8 ülke vatandaşlarını etkileyecek seyahat kısıtlaması kararını, "ABD'ye gelmek isteyen insanları milliyetlerine göre ayrımcılığa tabi tuttuğu" gerekçesiyle reddeden Yargıç Watson, kararın yürütmesini durdurdu.

18 Ekim'de hayata geçeceği açıklanan söz konusu seyahat kısıtlamaları İran, Suriye, Somali, Libya, Yemen, Kuzey Kore, Venezuela ve Çad vatandaşlarının ABD vizesi alma süreçlerine katı güvenlik prosedürleri getiriyordu.

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