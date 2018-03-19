T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'ın seçim kampanyasını yürüten şirket Facebook'tan veri çalmakla suçlanıyor

Facebook, "konunun dikkatli şekilde incelendiği" vaadinde bulundu ve verilerin sızdırılmış olduğunu doğruladı

19 Mart 2018 20:14

Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten siyasi araştırma şirketi Cambridge Analytica, milyonlarca Facebook profili üzerinden veri çalmakla suçlanıyor.

Financial Times'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürütmüş olan "Cambridge Analytica" adlı siyasi araştırma şirketi, Facebook profillerinden topladığı veriler ile milyonlarca seçmenin siyasi motivasyonlarını tahmin edebilen algoritmalar üretti.

Cambridge Üniversitesi Psikometri Merkezi araştırmacıları, yaklaşık beş yıl önce, Facebook'un milyonlarca bireyin kişilik özelliklerini doğru olarak ölçmek amacıyla kullanılabileceğini ortaya koyan bir çalışma yayımladı. Araştırmada, bireylerin Facebook'u ne şekilde kullandığı ve Facebook "beğenileri"  incelendi. Araştırma sonucu, bilgisayarların, "dijital ayak izleri" üzerinden kişisel özellikler hakkında yaptıkları çıkarımların, bireylerin yakınları tarafından yapılan çıkarımlardan daha isabetli olduğu keşfedildi. 

Cambridge Analytica, "Facebook profili verilerini hedef kitlenin davranışlarını değiştirmek için kullanmak" ile suçlanıyor. İddialara göre, data analisti şirket, kararsız seçmenler arasında yankı uyandıracak "açık ve hedef alıcı" siyasi mesajlar tasarlıyor. Şirket, şu an, Atlantik'in her iki tarafındaki regülatörlerin soruşturması altında. 

New York Times'ın konuya ilişkin haberine göre ise, şirket yöneticileri, Trump'ın seçim kampanyasında Facebook verilerinin kullanıldığına dair çelişkili açıklamalarda bulundu. 

Facebook, "konunun dikkatli şekilde incelendiği" vaadinde bulundu ve verilerin sızdırılmış olduğunu doğruladı. The Times tarafından temin edilen bir yazıya göre de, veri, izinsiz bir şekilde ele geçirildi ve kullanıldı. 

ETİKETLER

trumpseçimkampanyaveriçalmaCambridge Analytica

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24