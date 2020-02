Trump'ın seçim kampanyasını yürüten şirket Facebook'tan veri çalmakla suçlanıyor

Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten siyasi araştırma şirketi Cambridge Analytica, milyonlarca Facebook profili üzerinden veri çalmakla suçlanıyor.

Financial Times'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürütmüş olan "Cambridge Analytica" adlı siyasi araştırma şirketi, Facebook profillerinden topladığı veriler ile milyonlarca seçmenin siyasi motivasyonlarını tahmin edebilen algoritmalar üretti.



Cambridge Üniversitesi Psikometri Merkezi araştırmacıları, yaklaşık beş yıl önce, Facebook'un milyonlarca bireyin kişilik özelliklerini doğru olarak ölçmek amacıyla kullanılabileceğini ortaya koyan bir çalışma yayımladı. Araştırmada, bireylerin Facebook'u ne şekilde kullandığı ve Facebook "beğenileri" incelendi. Araştırma sonucu, bilgisayarların, "dijital ayak izleri" üzerinden kişisel özellikler hakkında yaptıkları çıkarımların, bireylerin yakınları tarafından yapılan çıkarımlardan daha isabetli olduğu keşfedildi.



Cambridge Analytica, "Facebook profili verilerini hedef kitlenin davranışlarını değiştirmek için kullanmak" ile suçlanıyor. İddialara göre, data analisti şirket, kararsız seçmenler arasında yankı uyandıracak "açık ve hedef alıcı" siyasi mesajlar tasarlıyor. Şirket, şu an, Atlantik'in her iki tarafındaki regülatörlerin soruşturması altında.



New York Times'ın konuya ilişkin haberine göre ise, şirket yöneticileri, Trump'ın seçim kampanyasında Facebook verilerinin kullanıldığına dair çelişkili açıklamalarda bulundu.



Facebook, "konunun dikkatli şekilde incelendiği" vaadinde bulundu ve verilerin sızdırılmış olduğunu doğruladı. The Times tarafından temin edilen bir yazıya göre de, veri, izinsiz bir şekilde ele geçirildi ve kullanıldı.