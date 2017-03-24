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Dünya

Trump'ın sağlık yasasında kritik gün: Oylama ertelendi

Trump, seçim döneminde Obama'nın getirdiği sağlık reformunun iptal edileceğini vaat etmişti

24 Mart 2017 01:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk büyük sınavı olan 'sağlık yasası' oylaması, yeterli oya ulaşılamayacak olması nedeniyle ertelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli seçim vaatlerinden biri olan ve eski Başkan Barack Obama'nın yürürlüğe koyduğu sağlık sigortası 'Obamacare'in kaldırılmasını öngören Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası'nın (AHCA) Temsilciler Meclisinin bugünkü oturumunda oylamaya sunulması bekleniyordu.

Tasarının Cumhuriyetçi Partililer tarafından ertelendiği duyuruldu.

Oylamanın ertelenmesi, Trump için ciddi bir geri adım olarak yorumlandı.

 

216 'evet' oyu gerekiyordu

 

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın imzasını taşıyan Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası'nın (ACA) iptalini öngören Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası (AHCA), bugün oylamaya sunulacaktı. Yasanın Kongre'nin ilk kanadından geçmesi için 216 "evet" oyu gerekiyordu.

237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisinde yapılacak oylamada yeterli desteği bulamayacağının öngörülmesi nedeniyle, sağlık yasasının oylaması ertelendi.

 

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